Віталій Миколенко отримав пам’ятну відзнаку за 50 матчів у складі збірної України

Віталій Миколенко є одним з лідерів збірної України

Синчук, Крупський, Краснопір та Варфоломєєв отримали відзнаки за дебютні матчі в збірній України

П’ять гравців збірної України з футболу отримали пам’ятні відзнаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Віталій Миколенко отримав пам’ятну відзнаку за 50 матчів за головну команду.

Геннадій Синчук, Ілля Крупський, Ігор Краснопір та Іван Варфоломєєв отримали відзнаки за дебютні матчі в збірній України.

Нагадаємо, 12 листопада на площі Петефі в Ужгороді відбулися проводи національної збірної України з футболу.

Об 11:00 на площі Петефі зібралися ужгородці та гості міста. Вони прийшли з національними прапорами, щоб побажати гравцям і тренерському штабу успіху.

Блок галереїЗбір мав особливе значення: від початку повномасштабного вторгнення національна збірна збирається в Україні лише вдруге. Можливість тренуватися вдома і поспілкуватися з вболівальниками стала для всіх учасників дуже цінною.

Попереду в команди два вирішальні матчі групового етапу Ліги націй: 14 листопада збірна України зіграє на виїзді з Північною Ірландією і 17 листопада прийматиме Грузію у словацьких Кошицях.

Зустріч Україна – Грузія відбудеться 17 листопада о 21:45 за київським часом на «Košická futbalová aréna» у Кошицях.