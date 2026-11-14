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Легіонер із чемпіонату Азербайджану дебютував у збірній України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Легіонер із чемпіонату Азербайджану дебютував у збірній України
Олексій Кащук у футболці азербайджанського гранда
фото: ФК «Карабах»

Новачок «синьо-жовтих» відразу вийшов у стартовому складі

Вінгер агдамського «Карабаху» Олексій Кащук провів перший матч у лавах національної команди України. Про це повідомляє «Главком».

Вихованець донецького «Шахтаря» дебютував у складі «синьо-жовтих» у 26 років. Він став 357-м футболістом в історії збірної України. Також Кащук – перший представник азербайджанської Прем'єр-ліги в національній команді.

Раніше вінгер виступав за збірні України молодших вікових категорій. За плечима Кащука поєдинки в командах U-17, U-19, U-20, молодіжній та олімпійській дружинах. Там він виступав під керівництвом лише двох тренерів – Олександра Петракова та Руслана Ротаня.

Кащук у нинішньому сезоні зіграв 18 матчів у всіх турнірах. До свого активу вінгер записав п'ять голів і один асист. Контракт українця з «Карабахом» розрахований до літа 2027 року.

Склад збірної України на поєдинки Ліги націй

Мальдера викликав 26 виконавців. Найбільше представництво мають донецький «Шахтар» і житомирське «Полісся» – по п'ять футболістів. Натомість «Динамо» та «Харків» делегували по два гравці.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»),

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Тарас Михавко («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон»), Ілля Крупський («Харків»),

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олександр Андрієвський («Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Микола Шапаренко («Динамо»),

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка»), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Данило Сікан («Андерлехт»), Роман Яремчук («Олімпіакос»), Геннадій Синчук («Монреаль»), Олексій Кащук («Карабах»), Владислав Ванат («Жирона»), Артем Довбик («Болонья»).

У резервному списку залишаються ще сім виконавців. Зокрема, там опинилися четверо «динамівців» – воротарі Руслан Нещерет і Георгій Бущан та хавбеки Олександр Піхальонок і Володимир Бражко.

Календар збірної України

У вересні-жовтні «синьо-жовті» зіграли чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Наразі в активі національної команди чотири очки. Спершу підопічні Мальдери в Белфасті зустрінуться з Північною Ірландією, а потім протистоятимуть збірній Грузії у словацькому Кошице.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

  • 25 вересня, Угорщина – Україна – 0:1
  • 28 вересня, Грузія – Україна – 0:0
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія – 0:3
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина – 1:2
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

До слова, раніше збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027. Переможний м'яч оформив нападник Дєдов. «Синьо-жовті» достроково вийшли в наступний етап.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.

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Теги: Олексій Кащук Збірна України Ліга націй ФК «Карабах» футбол

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