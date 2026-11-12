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Молодіжна збірна України розгромно поступилася Шотландії у спарингу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Молодіжна збірна України розгромно поступилася Шотландії у спарингу
Оновлена молодіжка не впоралася з шотландцями
фото: УАФ

Дмитро Михайленко зазнав першої поразки біля керма команди

Збірна України U-21 програла одноліткам із Шотландії (0:4) контрольний поєдинок. Про це повідомляє «Главком».

«Синьо-жовті» пропустили в середині першого тайму. Оборона колективу Дмитра Михайленка на чолі з воротарем Марченком помилилася під пресингом. Після перехоплення Міллер переграв кіпера з меж штрафного.

«Тартанова армія» подвоїла перевагу перед перервою. Це Маклауд головою замкнув навіс Флетчера зі штрафного. На 60-й хвилині Вілсон завершив ще одну швидку контратаку після перехоплення, а добив українців пострілом у «девятку» Стюарт.

Підопічні Михайленка продовжать тренуватися в Іспанії. На 17 листопада запланований другий спаринг «синьо-жовтих». Молодіжна збірна України протистоятиме США U-21.

Контрольний матч

Шотландія U-21 – Україна U-21 – 4:0

  • Голи: Міллер, 23, Маклауд, 44, Вілсон, 60, Стюарт, 71

До слова, напередодні юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: Збірна України Дмитро Михайленко футбол

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