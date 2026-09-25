Тухель розкритикував лідера «Челсі» за нехтування збірною Англії

Провідний футболіст «синіх» відмовився від виклику до лав «Трьох левів»

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель відреагував на відсутність атакувального півзахисника лондонського «Челсі» Коула Палмера в таборі національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Німецький фахівець визнав, що столичний гранд заздалегідь проінформували Футбольну асоціацію Англії про рішення хавбека не їхати до лав «Трьох левів». Причина – проблеми зі здоров'ям Палмера. Він виходить на поле з дискомфортом і болем.

Пряма мова Томаса Тухеля

Водночас німець натякнув, що лідер «синіх» навмисне проігнорував запрошення до збірної Англії. Проте, Тухель віддає перевагу роботі з вмотивованими виконавцями.

«Це не «міжнародна пауза». Це конкурентне середовище, де гравці люблять тренуватися та бути разом. Ми ніколи не дозволимо виникати відчуттю, що гравці не хочуть приїжджати до збірної. Ми фокусуємося на тих, хто справді хоче грати за Англію», – заявив тренер.

Пауза Коула Палмера в збірній Англії

Хавбек востаннє виходив на поле в складі «Трьох левів» у березні. Перед Чемпіонатом світу 2026 Тухель несподівано не вніс Палмера до заявки збірної Англії на турнір. Утім, тепер німецький фахівець прагнув побачити лідера «Челсі» в ділі.

«Звісно, це втрачена можливість. Він втрачає надто багато можливостей та занадто багато зборів через травми. Я хочу опиратися на те, що особисто спостерігаю і бачу в своїй команді. А для цього потрібно перебувати в розташуванні збірної», – резюмував Тухель.

Палмер у нинішньому сезоні провів сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та дві результативні передачі. За плечима атакувального півзахисника 14 матчів у збірній Англії (два м'ячі).

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.