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Син тренера збірної Бельгії вперше отримав виклик до збірної Нідерландів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Син тренера збірної Бельгії вперше отримав виклик до збірної Нідерландів
Родина ван Боммелів налічує три покоління футболістів високого рівня
фото: Shutterstock

Рубен ван Боммель матиме змогу зіграти за «помаранчевих» у Лізі націй

Син головного тренера збірної Бельгії Марка ван Боммеля Рубен уперше отримав виклик до національної команди Нідерландів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Неочікувані новини під час пресконференції

Про виклик Рубена ван Боммеля стало відомо в п’ятницю, коли батько саме проводив пресконференцію, присвячену оголошенню власної заявки на майбутні матчі Ліги націй.

22-річний Рубен ван Боммель, який виступає на позиції вінгера за ПСВ, потрапив до першого складу збірної Нідерландів під керівництвом нового тренера Хаві Ернандеса. Футболіст заслужив запрошення завдяки яскравому старту сезону після відновлення від серйозної травми хрестоподібної зв’язки, через яку він пропустив решту попередньої кампанії.

Оголошення заявки Нідерландів відбулося опівдні, саме в момент, коли Марк ван Боммель представляв склад збірної Бельгії в Тюбізі. Коли журналісти запитали тренера про виклик сина, той спочатку здивувався. «Збірна вже відома? Думаєте, я вже знав?» – з усмішкою відповів ван Боммель.

Згодом він не приховував гордості за сина: «Я дуже ним пишаюся. Кожен батько пишався б своїм сином, якого викликали до збірної Нідерландів. Я сам грав за національну команду. Це найвищий рівень, якого можна досягти». Тренер також наголосив, що виклик має особливе значення після складного періоду відновлення Рубена. «Для нього це був важкий рік. Повернутися таким чином – велике досягнення», – зазначив він.

Родинна династія ван Боммелів

Рубен став третім поколінням родини ван Боммелів, пов’язаним зі збірною Нідерландів. Його дідусь Берт ван Марвейк у 2010 році вивів команду до фіналу чемпіонату світу, а батько Марк провів за національну збірну 79 матчів і був її капітаном. Він також зіграв у тому фіналі, де Нідерланди поступилися Іспанії.

Перший матч Бельгії під керівництвом Марка ван Боммеля відбудеться 25 вересня проти Італії в Римі. Нідерланди ж днем раніше зіграють із Німеччиною в Амстердамі.

Нагадаємо, що син легенди збірної України приєднався до новачка Прем'єр-ліги

Теги: Нідерланди НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія

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