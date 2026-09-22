Поразка «Реала» у мадридському дербі та хет-трик Рафіньї: яким був сьомий тур Ла Ліги сезону 2026/27

Мадридський Реал переживає непростий старт сезону під керівництвом Жозе Моурінью

В Іспанії завершився сьомий тур Ла Ліги. Про ключові результати тижня в цьому огляді повідомляє «Главком».

Гучний апсет у мадридському дербі

Мадридське дербі довго тримало в напрузі без голів, проте після перерви гра вибухнула. Першим отримав чудову нагоду відкрити рахунок «Атлетіко» і нею скористався Алехандро Грімальдо, який реалізував пенальті на 53-й хвилині. Невдовзі господарі провели ще одну результативну атаку, і Джонатан Девід подвоїв перевагу «матрацників».

Однак «Реал» не здався навіть після другого пропущеного м'яча й наприкінці зустрічі повернув інтригу. Антоніо Рюдігер забив на 89-й хвилині, тож у «Атлетіко» залишалося зовсім небагато часу, щоб втримати перемогу. До того ж «Реал» провів частину другого тайму в меншості після вилучення Діна Хейсена, яке й передувало пенальті у ворота гостей. У підсумку «Атлетіко» вдруге поспіль переміг «Реал» на своєму полі, зафіксувавши перемогу 2:1.

Ельче здобув перемогу вдесятьох

«Ельче» опинився у вкрай важкому становищі вже на п'ятій хвилині, коли Федеріко Редондо отримав пряму червону картку. Здавалося, що «Еспаньйол» отримав ідеальний сценарій для легкої домашньої перемоги, проте гості вирішили, що так просто вони не здадуться. І допоміг їм у цьому Фер Ніньйо, який забив двічі протягом трьох хвилин, на 26-й та 29-й, і відправив «Ельче» на перерву з перевагою у два м'ячі.

Після перерви «Еспаньйол» скоротив відставання, коли Віктор Чуст зрізав м'яч у власні ворота. Господарі отримали шанс врятувати хоча б нічию, однак замість цього пропустили втретє: Валера на 78-й хвилині повернув «Ельче» перевагу у два голи. І «Ельче» не просто вистояв понад 85 хвилин у меншості, а ще й забив тричі, здобувши першу перемогу в сезоні.

Блискучий старт сезону від Рафіньї

«Барселона» доволі рано пропустила у матчі проти «Севільї», коли Фофана на 19-й хвилині вивів господарів уперед. Проте відповідь каталонців знайшлася майже миттєво: Рафінья зрівняв рахунок уже через три хвилини. Після перерви бразилець остаточно став MVP матчу: спочатку він забив другий на 52-й хвилині, а ще через 17 хвилин оформив хет-трик.

Це вже другий хет-трик Рафіньї поспіль у Ла Лізі, а його результативність на старті сезону виглядає майже нереальною. Після семи турів бразилець забив 13 голів, що більше, ніж Ліонель Мессі мав після аналогічної кількості матчів у сезоні 2017/18. Попереду залишається лише один орієнтир: 14 голів Кріштіану Роналду у перших семи турах чемпіонату Іспанії.

Серед інших матчів туру варто виділити «Сельту», яка не лишила каменя на камені у домашньому матчі проти «Расінгу» (5:0), а також «Реал Сосьєдад», який переграв «Валенсію» у результативному матчі з п'ятьма голами (2:3).

Наступний тур Ла Ліги пройде 9-12 жовтня.

Ла Ліга 2026/2027. Сьомий тур

«Еспаньол» – «Ельче» 1:3 (0:2)

Голи: Чуст Гарсія (автогол, 72) – Ніньйо (26, 29), Валера (78)

«Осасуна» – «Райо Вальєкано» 1:1 (1:0)

Голи: Будімір (16) – Камельйо (50)

«Атлетік» – «Алавес» 0:0 (0:0)

«Сельта» – «Расінг» 5:0 (2:0)

Голи: Гонсалес (32), Моріба (43), Роман (69), Дуран (78, 90+2)

«Севілья» – «Барселона» 1:3 (1:1)

Голи: Фофана (19) – Рафінья (22, 52, 69)

«Хетафе» – «Малага» 1:0 (0:0)

Голи: Монсон (85)

Голи: Грімальдо (53), Девід (59) – Рюдігер (89)

«Вільярреал» – «Леванте» 3:1 (1:1)

Голи: Перес (41), Молейро (54), Мікаутадзе (86) – Ромеро (42)

«Депортиво» – «Бетіс» 1:1 (0:1)

Голи: Вільярес (87) – Кучо (43)

«Валенсія» – «Реал Сосьєдад» 2:3 (0:1)

Голи: Майол (57), Беїтія (автогол, 84) - Сучич (26), Солер (76), Барренечеа (90+1)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що «Барселона» домовилася про новий контракт із головним бомбардиром.