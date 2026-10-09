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«Барселона» визначилася з майбутнім переможця Юнацької ліги УЄФА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» визначилася з майбутнім переможця Юнацької ліги УЄФА
Хаві Еспарт залишиться на «Камп Ноу»
фото: Europa Press

Талант несподівано став основним на старті сезону

Іспанська «Барселона» продовжила контракт із оборонцем Хаві Еспартом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вихованець «блаугранас» підписав договір до літа 2030 року. Іспанець потрапив до структури «Барси» в молодшій школі. У першій команді гранда він дебютував у минулому сезоні.

У 2024-2026 роках Еспарт захищав кольори резервної команди Барселони в іспанській трясовині. Також він у складі команди U-19 каталонців тріумфував у Юнацькій лізі УЄФА. Окрім того, оборонець цьогоріч виграв зі збірною Іспанії U-19 Чемпіонат європи.

Еспарт у нинішньому сезоні зіграв п'ять поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і два асисти. Основне амплуа вихованця «Барси» – правий оборонець, але також він може закрити позиції центрбека та на лівому фланзі.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: футбол ФК Барселона Ла Ліга

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