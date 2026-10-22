«Манчестер Юнайтед» обрав пріоритетного кандидата на місце тренера – ЗМІ

Керівництво гранда готове довіритися черговому молодому фахівцю

Колишній керманич збірної Німеччини Юліан Нагельсманн став претендентом на роль головного тренера англійського «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

Менеджмент «червоних дияволів» не звільнятиме Майкла Карріка після розгромної поразки від італійського «Комо» (1:4) в Лізі чемпіонів. Англійцю надали можливість виправити ситуацію. Рішення щодо майбутнього тренера ухвалять після поєдинку 8-го туру Прем'єр-ліги проти «Борнмута».

У разі звільнення Карріка Нагельсманна буде пріоритетним кандидатом. Альтернативні варіанти – керманич англійського «Брайтона» Фабіан Гюрцелер та колишній головний тренер італійського «Наполі» Антоніо Конте. Останній вже нібито сповістив про готовність очолити манкуніанців.

Нагельсманн залишається без роботи з літа. Він тренував німецьку збірну в 2023-2026 роках. У відставку фахівця відправили після сенсаційного вильоту в 1/16 фіналу Мундіалю.

Наразі МЮ іде із семиматчевою серією без перемог в усіх турнірах. Остання перемога «червоних дияволів» датована 10 вересня. Тоді команда Карріка розгромила бакинський «Сабах» на старті основного раунду Ліги чемпіонів.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.