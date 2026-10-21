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Пішов з життя колишній капітан збірної Грузії з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пішов з життя колишній капітан збірної Грузії з футболу
Більше 10 років Немсадзе захищав кольори збірної Грузії

У складі збірної Грузії Георгій Немсадзе провів 69 матчів

Колишній капітан збірної Грузії з футболу Георгій Немсадзе помер у віці 54 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грузинські ЗМІ.

Причин смерті Немсадзе наразі невідома

Немсадзе у 1990-х роках грав за грузинські «Динамо», «Іберію», «Гурію» та «Шевардені-1906».

Також півзахисник виступав у Європі за німецький «Хомбург», турецький «Трабзонспор», швейцарський «Грассхоппер», італійську «Реджану» та шотландський «Данді».

Більше 10 років Немсадзе захищав кольори збірної Грузії, був її капітаном. У складі національної команди провів 69 матчів.

Немсадзе після завершення професійної кар'єри очолював збірну Грузії U19, «Шевардені-1906» та «Динамо» Тбілісі.

Нагадаємо, з життя пішов вихованець «Вереса» Олександр Петровский.

Ексзахисник рівненського клубу загинув у Сполучених Штатах Америки в результаті ДТП.

Олександр Петровський захищав кольори молодіжних команд «Вереса», а також ФК «Здолбунів». У сезоні 2023/24 захисник провів 19 матчі у НЛМ, забив два голи.

Теги: футбол смерть

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