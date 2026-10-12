«Зоря» впевнено здолала «Лівий Берег» на фініші туру Прем'єр-ліги

Команда Віктора Скрипника повернулася на переможний шлях

Київський «Лівий Берег» поступився луганській «Зорі» (1:3) у рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Обидві команди зі старту поєдинку почали шукати моменти попереду. На удар Воробчака над воротами гості відповіла відразу трьома змарнованими нагодами. Кіпер «лелек» Жмурко впорався зі спробами Єлавіча та Дришлюка (двічі).

Та тиск луганців приніс плоди. До перерви «Зоря» встигла забити двічі. Спершу Нестеренко зреагував на відскок у чужому штрафному та влучно пробив у кут. А потім підопічні Віктора Скрипника розігнали контратаку, на фініші якої Мачелюк технічно поклав у дальній.

У другій половині «Лівий Берег» намагався змінити перебіг подій. Зокрема, Воробчак низом відправив м'яч повз ворота. Згодом Шастал головою не влучив у рамку. Пізніше Сапутін парирував постріл того ж Воробчака, а Шастал схибив на добиванні.

Зрештою, на 69-й хвилині рахунок став розгромним. Бах класною передачею знайшов у чужому штрафному Горбача, той ефектно розвернувся і відправив м'яч під поперечину. «Лелеки» спромоглися лише уникнути розгрому – Венделл хитнув оборонця на лівому краю карної зони та поклав м'яч у сітку майстерним ударом від стійки.

«Зоря» оформила першу перемогу за п'ять турів і відразу піднялася на шосте місце в УПЛ. Луганці набрали 11 очок. «Лівий Берег» залишився над зоною вильоту (сім пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. Восьмий тур

«Лівий Берег» – «Зоря» – 1:3

Голи: Венделл, 73 – Нестеренко, 34, Мачелюк, 45+1, Горбач, 69

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До слова, донецький «Шахтар» із голами з дистанції розгромив «Верес» із Рівного в УПЛ. М'ячі за «гірників» забили хавбек Педріньйо, а також оборонці Матвієнко та Педро Енріке. Рівняни грали вдесятьох через вилучення півзахисника Барана.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» отримало кадрове підсилення з лазарету. До тренувань повернулися воротар Волинець, оборонець Крушинський та хавбек Андрієвський. Вони можуть зіграти проти чернівецької «Буковини».