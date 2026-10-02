День у складі «вовків»: як журналісти тренувалися з ФК «Полісся»

Сезон у розпалі, позаду єврокубкова кваліфікація і 7 турів УПЛ – але одне незвичне тренування «Полісся» приберегло саме на цей момент. На домашньому стадіоні «вовків» відбувся Media Game – спільне тренування команди з представниками медіа, яке клуб організував за підтримки офіційного спонсора GGBET.

На один день журналісти помінялися ролями з героями своїх матеріалів: пройшли розминку і тренувальні вправи за планом клубу, а на завершення зіграли спаринг у змішаних складах – медіа та футболісти «Полісся» в одних командах.

Разом із гостями на полі працювали Руслан Бабенко, Сергій Чоботенко, Микита Кравченко, Максим Брагару. Керував процесом тренерський штаб на чолі з Русланом Ротанем, який після тренування разом із гравцями відповів на запитання журналістів під час медіа-брифінгу.

«Сьогодні журналісти змогли відчути на собі, як проходять наші тренування, а ми – побачити їх у новій ролі. І мушу сказати, що дехто приємно здивував своїм потенціалом. Дякуємо офіційному спонсору GGBET за підтримку в організації цього заходу: живе спілкування, спільна робота на полі та гарний настрій дали заряд наснаги всій команді», – розповів головний тренер «Полісся» Руслан Ротань.

Емоцій вистачило обом сторонам: футболісти оцінили азарт колег із медіа, а журналісти – рідкісну можливість побачити тренувальний процес не з-за бровки, а зсередини.

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«Грати за «Полісся» – велика відповідальність. Багато хто прагне потрапити до нашої команди, тож ми цінуємо цю можливість і щодня працюємо, щоб відповідати рівню клубу. Сьогодні журналісти теж добре проявили себе на полі. Особливо хочу відзначити їхнього воротаря - стояв як скеля, відбиваючи удар за ударом. Футболку з підписами наших гравців він точно заслужив», – поділився капітан «Полісся» Руслан Бабенко.

Media Game став черговим проєктом ФК «Полісся» за підтримки GGBET – офіційного спонсора клубу. Партнери й надалі розвиватимуть формати, які скорочують дистанцію між командою, медіа та вболівальниками.

Перевірити, як напрацювання з тренувань виглядають у справжній грі, можна вже 11 жовтня – «Полісся» гратиме з «Буковиною» у рамках 8 туру УПЛ.