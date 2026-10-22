Легендарний футболіст Едгар Давідс став амбасадором підсанкційного російського букмекера

53-річний Едгар Давідс – один із найвідоміших нідерландських футболістів свого покоління

Едгар Давідс розпочав співпрацю з скандальною букмекерською організацією

Легендарний нідерландський футболіст Едгар Давідс став амбасадором підсанкційної російською букмекерською компанією Winline. Про це інформує «Главком».

Співпраця Давідса з росіянами

Давідс став головним героєм масштабної кампанії російського букмекера, яка стартувала з прем'єри нового ролика.

Варто зазначити, що у 2023 президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти пов’язаних з Росією букмекерських контор, серед яких був і Winline.

Едгар Давідс: що відомо

53-річний Едгар Давідс – один із найвідоміших нідерландських футболістів свого покоління. За кар'єру він виступав за «Аякс», «Мілан», «Ювентус», «Барселону», «Інтер» та «Тоттенхем».

У складі «Аяксу» Давідс виграв Лігу чемпіонів у 1995 році і тричі ставав чемпіоном Нідерландів. З «Ювентусом» він тричі перемагав у чемпіонаті Італії.

За збірну Нідерландів Давідс виступав на Чемпіонаті світу 1998 року та трьох чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.