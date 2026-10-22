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Легендарний футболіст Едгар Давідс став амбасадором підсанкційного російського букмекера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний футболіст Едгар Давідс став амбасадором підсанкційного російського букмекера
53-річний Едгар Давідс – один із найвідоміших нідерландських футболістів свого покоління

Едгар Давідс розпочав співпрацю з скандальною букмекерською організацією

Легендарний нідерландський футболіст Едгар Давідс став амбасадором підсанкційної російською букмекерською компанією Winline. Про це інформує «Главком».

Співпраця Давідса з росіянами

Давідс став головним героєм масштабної кампанії російського букмекера, яка стартувала з прем'єри нового ролика.

Варто зазначити, що у 2023 президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти пов’язаних з Росією букмекерських контор, серед яких був і Winline.

Едгар Давідс: що відомо

53-річний Едгар Давідс – один із найвідоміших нідерландських футболістів свого покоління. За кар'єру він виступав за «Аякс», «Мілан», «Ювентус», «Барселону», «Інтер» та «Тоттенхем».

У складі «Аяксу» Давідс виграв Лігу чемпіонів у 1995 році і тричі ставав чемпіоном Нідерландів. З «Ювентусом» він тричі перемагав у чемпіонаті Італії.

За збірну Нідерландів Давідс виступав на Чемпіонаті світу 1998 року та трьох чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол санкції букмекери

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