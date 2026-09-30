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Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, заявив, що поїде на стажування в Італію

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, заявив, що поїде на стажування в Італію
Канчельскіс публічно не засуджує російську агресію проти України

Канчельскіс у березні незаконно відвідував анексований Росією український Крим

Головний тренер брянського «Динамо» Андрій Канчельскіс розповів пропагандистам, що планує пройти стажування у італійській «Фіорентині» у листопаді цьго року. Про це повідомляє «Главком».

«Вирішив, що поїду до Італії наприкінці листопада, коли ми закінчимо сезон. Саме в цей час пройду стажування у «Фіорентині». Офіційний запит подав до клубу ще кілька тижнів тому.

Адже я мав бути у Флоренції ще на сторіччі клубу. Там безпосередньо б домовився з керівниками «Фіорентини» про стажування і це вийшло б швидше, але не зрослося за датами через зайнятість у Брянську. Довелося вирішувати питання дистанційно, але це не виявилося проблемою. Сподіваюся, цього разу все вийде і не буде ніяких підводних каменів з розккладом», – сказав Канчельскіс

Зазначимо, що команду з Флоренції очолює колишній тренер московського «Спартака» Паоло Ванолі.

Канчельскіс очолює брянське «Динамо» з грудня 2024 року.

Нагадаємо, колишній футболіст київського «Динамо» Андрій Канчельскіс у березні незаконно відвідував анексований Росією український Крим.

Клуб Канчельскіса брянське «Динамо» проводило у Криму навчально-тренувальні збори.

Канчельскіс на територію окупованого Криму разом з іншими російськими футболістами та тренерами брянського «Динамо» потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями він порушив законодавство України.

Варто зазначити, що в КК України є стаття про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.

У 1991-1995 роках Канчельскіс був гравцем «Манчестер Юнайтед». У його складі він виграв чемпіонат Англії (двічі), Суперкубок Європи, Кубок Англії, Кубок Англійської ліги, Суперкубок Англії (двічі). 

Після розвалу СРСР Канчельскіс виступав за збірну Росії з футболу.

Він публічно не засуджує російську агресію проти України. Варто зазначити, що мама Андрія Канчельскіса станом на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну проживала у Кропивницькому.

Теги: Крим футбол ФК «Фіорентина» Андрєй Канчельскіс

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