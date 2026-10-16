Суперзірка «Реала» підпише новий контракт до 2031 року

Англієць за свою кар'єру провів вже 327 матчів

Джуд Беллінгем продовжить захищати кольори «Реала»

Англійський півзахисник Джуд Беллінгем продовжить контракт з «Реалом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського інсайдера Фабріціо Романо.

23-річний футболіст погодився продовжити контракт з королівським клубом. Термін нової угоди між сторонами буде розрахований до літа 2031 року.

Джуд Беллінгем захищає кольори мадридського «Реала» з літа 2023 року, до столиці Іспанії він перебрався до «Боруссії» Дортмунд. За три роки у склдаі вершкових він провів 150 матчів, забив 49 голів та віддав 36 гольових передач.

Разом з «Реалом» Джуд Беллінгем вигравав Ла Лігу, Кубок Іспанії, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

«Реал» наразі посідає четверте місце турнірної таблиці Ла Ліги, маючи в своєму активі 18 залікових балів.

До слова, «Оболонь» з асистом воротарія переграла «Верес» у матчі дев'ятого туру УПЛ.

Раніше головний тренер «Азії» Максим Шацьких розповів про те, чи готовий він очолити київське «Динамо».

Нагадаємо, що воротар Єгор Крапівін уклав договір із барселонським «Еспаньйолом» – контракт розрахований до літа 2031 року.