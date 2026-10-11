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Рінат Ахметов 30 років тому став президентом «Шахтаря»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Рінат Ахметов 30 років тому став президентом «Шахтаря»
«Шахтар» є діючим чемпіоном України
фото: ФК «Шахтар»

«Шахтар» з приходоим Ріната Ахметова завоював 40 трофеїв

Рінат Ахметов став президентом донецького «Шахтаря» 30 років тому. Про це повідомляє «Главком».

11 жовтня 1996 року «гірники» отримали нового президента – на той час 30-річний Ахметов посів пост президент донеччан.

За 30 років президента Ахметова «Шахтар» завоював 40 трофеїв: 16 титулів чемпіона України (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2026), 14 Кубків України (1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025), 9 Суперкубків України (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021), а також Кубок УЄФА (2009).

Наразі «Шахтар» є лідером Української Прем'єр-ліги в активі команди АРди Турана 21 заліковий бал. У Лізі чемпіоноів «гірники» стартували з нічиєї з ПСВ (1:1).

До слова, «Динамо» у центральному матчі туру УПЛ переграло «Карпати». Єдиний гол у матчі забив Матвій Пономаренко.

Нагадаємо, що ЛНЗ вдесятьох переграв «Кудрівку» у поєдинку Прем'єр-ліги.

Раніше «Харків» переграв «Чорноморець» у матчі восьмого туру УПЛ.

Теги: ФК «Шахтар» футбол Рінат Ахметов

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Футбол

Рінат Ахметов 30 років тому став президентом «Шахтаря»
Рінат Ахметов 30 років тому став президентом «Шахтаря»
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