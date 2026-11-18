Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) отримав фінальний розподіл національних команд перед жеребом кваліфікації до Євро-2028. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Meets Data.

Європейські збірні відрядили в п'ять кошиків. У перших чотирьох опинилися по 12 команд, а в п'ятому – ще шість. Зокрема, національна команда України потрапила в третій кошик.

У відборі до Чемпіонату Європи підопічні Андреа Мальдери гарантовано не зустрінуться зі збірними Шотландії, Косова, Польщі, Ізраїлю, Румунії, Грузії, Північної Македонії, Чорногорії, Албанії, Ісландії та Словаччини. Ці команди теж опинилися в третьому кошику. Як наслідок, між собою вони не гратимуть.

Склад кошиків перед жеребкуванням кваліфікації до Євро-2028

Збірна України отримає по одному супернику з першого, другого, четвертого та п'ятого кошиків. Єдине обмеження стосуватиметься четвертої групи національних команд. «Синьо-жовті» в жодному разі не зустрінуться зі збірною Білорусі.

Склад кошиків перед жеребкуванням:

Кошик 1: Англія, Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Норвегія, Греція, Італія, Данія, Хорватія.

Кошик 2: Вельс, Сербія, Туреччина, Чехія, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Ірландія.

Кошик 3: Україна, Шотландія, Косово, Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Словаччина.

Кошик 4: Естонія, Білорусь, Фарери, Кіпр, Фінляндія, Молдова, Вірменія, Болгарія, Казахстан, Люксембург, Латвія, Сан-Маріно.

Кошик 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн.

Склад кошиків перед жеребкуванням кваліфікації до Євро-2028 інфографіка: Football Meets Data

Жеребкування кваліфікації до Євро-2028

Церемонія відбудеться 6 грудня у Белфасті. За результатами жеребкування сформують шість груп по чотири команди та ще шість – по п'ять. На Чемпіонат Європи гарантовано потраплять переможці груп. Також на турнір поїдуть найкращі вісім національних команд, що фінішували другими.

До слова, раніше юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. «Синьо-жовті» вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.