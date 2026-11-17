Збірна України U-19 зазнала поразки від ровесників із Румунії (0:1) у другому раунді кваліфікації до юнацького Євро-2027. Про це повідомляє «Главком».

Після двох перемог поспіль на старті етапу над підопічними Олега Лужного не тяжів тягар результату. Тож тренерський штаб вдався до ротації. Натомість румунські юнаки в будь-якому разі залишилися би останніми.

Зрештою, долю поєдинку вирішив один гол. Румунія U-19 відкрила рахунок під завісу зустрічі. Це Пеллегріні проштовхнув м'яч за лінію воріт після прострілу з лівого флангу – 0:1 у підсумку.

Юнацька збірна України навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Лужного набрала шість очок. Також у наступний етап відбору вийшли Італія U-19 та Ізраїль U-19, які набрали по чотири пункти.

Чемпіонат Європи U-19. Кваліфікація, група A6

Румунія U-19 – Україна U-19 – 1:0

Гол: Пеллегріні, 87

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До слова, раніше збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027. Переможний м'яч оформив нападник Дєдов. «Синьо-жовті» достроково вийшли в наступний етап.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.