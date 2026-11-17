Нападник бельгійського «Андерлехта» Данило Сікан відкрив рахунок на 1-й хвилині протистояння збірних України та Грузії у шостому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Гол зародився з помилки «хрестоносців» на власній половині. Грузини відібрали м'яч у Судакова, але в контратаку не перейшли. Натомість Сікан перехопив пас Давіташвілі та з лінії штрафного низом поклав у дальній кут.

За даними статистика Артура Валерка, національна команда України забила до першого оберту секундної стрілки втретє в історії. У 1998 році Сергій Ребров розписався у воротах збірної Грузії у спарингу. Натомість в 2011-му Андрій Ярмоленко швидко забив Уругваю.

Сікан оформив третій м'яч у футболці збірної України. Матч проти грузинської збірної став для нього 12-м у національній команді. Дебютував за «синьо-жовтих» форвард у 2021 році.

До слова, раніше юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. Синьо-жовті вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.