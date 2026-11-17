У Мексиці завершився груповий етап Чемпіонат світу з ампфутболу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Чемпіонат світу з ампфутболу 2026. Група C. 3-й тур

Німеччина – Україна 1:0 (0:0)

Гол: Хайнц (48).

Збірна України не вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу і надалі поведе боротьбу за 17-24 місця. Суперник, дата і час початку наступного матчу визначаться пізніше.

Склад збірної України на Чемпіонат світу WAFF 2026

Воротарі: Михайло Білоросюк («Покрова АМП»), Юрій Дячук («Покрова АМП»), Станіслав Капля («МСК Дніпро»).

Польові гравці: Микола Гатала («Покрова АМП»), Олексій Іншаков («Харків Незламні»), Ярослав Качмар («Покрова АМП»), Вадим Король («Хрестоносці»), Микола Олексієнко («Покрова АМП»), Валентин Осовський («Покрова АМП»), Михайло Соколян («Хрестоносці»), Юрій Сущ («Покрова АМП»), Олександр Чинчлей («Покрова АМП»), Сергій Швидкий («МСК Дніпро»), Дмитро Щегельський («Покрова АМП»), Юрій Гапончук («Бартка»)

Нагадаємо, національна команда України програла збірній Північній Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27.