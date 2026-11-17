Збірна України U-21 поступилася олімпійській збірній США (0:3) в спарингу. Про це повідомляє «Главком».

Американці оформили швидкий гол. На 14-й хвилині Кремаскі прорвався в штрафний майданчик «синьо-жовтих» і після відскоку від партнера пробив під поперечину. А під кінець першого тайму Васкез у дотик замкнув простріл із лівого флангу.

Добили українську молодіжку «янкі» під завісу поєдинку. Цього разу збірна США U-23 скористалася стандартом. Після затяжного розіграшу штрафного Діллс накрутив оборонця в центрі карної зони та пробив повз Домчака.

Як наслідок, збірна України U-21 другої розгромної поразки в листопадовому вікні матчів. Раніше підопічні Дмитра Михайленка програли одноліткам із Шотландії (0:4). Наступного року «синьо-жовті» розпочнуть відбір до Євро-2029.

Контрольний матч

Україна U-21 – США U-23 – 0:3

Голи: Кремаскі, 14, Васкез, 37, Діллс, 81

До слова, раніше збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027. Переможний м'яч оформив нападник Дєдов. «Синьо-жовті» достроково вийшли в наступний етап.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.