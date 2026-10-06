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Жозе Моурінью визначився з майбутнім Андрія Луніна

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Жозе Моурінью визначився з майбутнім Андрія Луніна
Українець до «Реала» перейшов з «Зорі»
фото: Instagram Андрій Лунін

Андрій Лунін є запасним голкіпером королівського клубу

Головний тренер «Реала» Жозе Моуріньо не розраховує на голкіпера Андрія Луніна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

65-річний фахівець окрім 26-річного українця також не зацікавлений у послугах захисниа Рауля Асенсіо, якого вершкові намагалиь продати ще влітку, втім не знайшли клуб, який зацікавлений у іспанці.

Андрій Лунін приєднався до «Реала» у 2018 році, перші два сезони провів на правах оренди у «Леганесі», «Вальядоліді» та «Ов'єдо». У футболці королівського клубу українець зіграв 74 матчі, 23 з яких стали сухими, пропустив 91 м'яч.

У складі «Реала» Андрій Лунін два титули чемпіона Іспанії, дві Ліги чемпіонів, два Суперкубки УЄФА, один Кубок та два Суперкубки Іспанії.

Наразі веркшові посідають третє місце турнірної таблиціЛа Ліги, маючи в своєму активі 15 очок після сімох зігранних матчів.

До слова, Кіліан Мбаппе може залишити мадридський «Реал» та продовжити кар'єру у Англійській Прем'єр-лізі.

Раніше футболіста «Реала» Рауля Асенсіо позбавили водійських прав на вісім місяців через водіння у нетверезому стані.

Теги: Ла Ліга Андрій Лунін ФК Реал (Мадрид)

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