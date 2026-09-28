«Манчестер Юнайтед» підготував шалену суму на чемпіона світу – ЗМІ

Манкуніанці накинули оком на провідного виконавця збірної Іспанії

Нападник «Атлетіка» з іспанського Більбао Ніко Вільямс потрапив до сфери зацікавлень англійського «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

«Червоні дияволи» розглядають купівлю вінгера наступного літа. На цей трансфер керівництво МЮ готове виділити 95 млн євро. Саме така сума викупу передбачена в контракті Вільямса з «левами».

«Атлетік», найімовірніше, не чинитиме перепон потенційному переходу. Баскський колектив не потрапив до єврокубків, тож зарплата нападника неабияк тисне на бюджет «левів». Чемпіон Європи та світу заробляє орієнтовно 10 млн на рік.

Вільямс у нинішньому сезоні провів шість поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Торік вінгер продовжив контракт із «Атлетіком» до літа 2035 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.