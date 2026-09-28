Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Манчестер Юнайтед» підготував шалену суму на чемпіона світу – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Манчестер Юнайтед» підготував шалену суму на чемпіона світу – ЗМІ
Ніко Вільямс отримав варіант на Туманному Альбіоні
фото: EFE

Манкуніанці накинули оком на провідного виконавця збірної Іспанії

Нападник «Атлетіка» з іспанського Більбао Ніко Вільямс потрапив до сфери зацікавлень англійського «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

«Червоні дияволи» розглядають купівлю вінгера наступного літа. На цей трансфер керівництво МЮ готове виділити 95 млн євро. Саме така сума викупу передбачена в контракті Вільямса з «левами».

«Атлетік», найімовірніше, не чинитиме перепон потенційному переходу. Баскський колектив не потрапив до єврокубків, тож зарплата нападника неабияк тисне на бюджет «левів». Чемпіон Європи та світу заробляє орієнтовно 10 млн на рік.

Вільямс у нинішньому сезоні провів шість поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Торік вінгер продовжив контракт із «Атлетіком» до літа 2035 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Читайте також:

Теги: АПЛ Ла Ліга ФК «Атлетік» (Більбао) ФК Манчестер Юнайтед НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карлос Балеба (праворуч) нарешті перебрався на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» завершив трансферну сагу довжиною у рік
25 серпня, 19:16
Тайрелл Маласія опинився в МЛС
Ексоборонець «Манчестер Юнайтед» перебрався до Вищої ліги футболу США та Канади
19 вересня, 14:29
Майкл Каррік зберіг довіру спортивного директора
«Манчестер Юнайтед» ухвалив рішення щодо майбутнього головного тренера
19 вересня, 16:46
Коннор Кінг (праворуч) пішов на підвищення
«Манчестер Юнайтед» несподівано запросив нового тренера
25 вересня, 13:05
Джошуа Зіркзе вирушив у табір «помаранчевих»
Форвард «Манчестер Юнайтед» отримав екстрений виклик на матчі Ліги націй
25 вересня, 15:57
Коул Палмер побив горщики з Томасом Тухелем
Тухель розкритикував лідера «Челсі» за нехтування збірною Англії
25 вересня, 18:29
Рішення про перегравання матчу ухвалене не вперше в історії турніру
Поєдинок Кубку Англії переграють через помилку арбітра
25 вересня, 20:07
Руні намагався навчитися грати на гітарі, але покинув заняття через брак терпіння
Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» розповів про своє незвичне хобі
26 вересня, 12:08
Раян Аїт-Нурі побив горщики з тренерським штабом
Збірна Алжиру вигнала зі складу зірку чемпіонату Англії
26 вересня, 19:46

Новини

«Лаціо» відпустив багаторічного лідера на Близький Схід
«Лаціо» відпустив багаторічного лідера на Близький Схід
Казахстанська легкоатлетка втратила золото Азійських ігор через свої кросівки
Казахстанська легкоатлетка втратила золото Азійських ігор через свої кросівки
«Манчестер Юнайтед» підготував шалену суму на чемпіона світу – ЗМІ
«Манчестер Юнайтед» підготував шалену суму на чемпіона світу – ЗМІ
Такого не було 18 років. Тренер збірної Португалії пішов на нечуваний крок із Роналду
Такого не було 18 років. Тренер збірної Португалії пішов на нечуваний крок із Роналду
Зірка WNBA А’джа Вілсон випадково збила працівницю арени перед матчем: відео стало вірусним
Зірка WNBA А’джа Вілсон випадково збила працівницю арени перед матчем: відео стало вірусним
Клопп дебютував у збірній Німеччини з антирекорду
Клопп дебютував у збірній Німеччини з антирекорду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua