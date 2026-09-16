Жозе Моурінью перевершив свій найкращий результат на старті сезону Ла Ліги з «Реалом»

Мадридці під керівництвом Моурінью мають 15 очок після шести матчів Ла Ліги

Португальський тренер Жозе Моурінью показав свій найкращий старт у сезоні іспанської Ла Ліги з «Реалом» після шести матчів. Про це повідомляє «Главком».

Результати «Реала» під керівництвом Моурінью після шести матчів Ла Ліги:

15 очок – 2026/2027

14 очок – 2010/2011

13 очок – 2011/2012

10 очок – 2012/2013

«Реал» посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії сезону 2026/27. Команда набрала 15 очок за шість матчів.

На першому рядку перебуває «Барселона», яка набрала 15 очок за п'ять ігор.

У наступному турі Ла Ліги «Реал» зустрінеться з мадридським «Атлетіко» 20 вересня.

Нагадаємо, футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів Сеути.

Гравці вийшли на поле у ​​футболках з написом «Todos somos Caballas», що дослівно можна перекласти як «Всі ми – скумбрії». У Іспанії «скумбріями» називають уродженців Сеути.

Однак Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний. Крім того, Мбаппе та Вінісіус ще до рукостискання із суперниками зняли футболки.