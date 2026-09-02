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Футболіста Реала позбавили водійських прав на вісіv місяців через водіння у нетверезому стані

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Футболіста Реала позбавили водійських прав на вісіv місяців через водіння у нетверезому стані
Рауль Асенсіо нетверезим сів за кермо
фото: ФК «Реал». Рауль Асенсіо

Рауль Асенсіо потрапив у черговий скандал

Захисника мадридського «Реала» Рауля Асенсіо позбавили водійських прав на вісім місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

23-рчного футболіста покарали за водіння автомобіля у нетверезому стані.

16 серпня о 6:30 іспанця, який їхав на Porsche Macan GTS зупинили на півдні Гран-Канарії задля того, щоб перевірити його на вживання алкоголю. Перший тест показав результат у 0,90 мг/л, другий – 0,88 мг/л. Показник більший за 0,60 мг/л за іспанськими законами не дозволяє сідати за кермо.

Після проведення тестів футболіста викликали на швидкий судовий розгляд, де він взнав свою провину. Асенсіо був оштрафований на 14400 євро (120 євро на день протягом чотирьох місяців), а також захисника вершкових позбавили водійських прав на вісім місяців.

У клубі вже знають про цей інцидент, а сам футболіст вирішив почати все «з чистого аркуша» та зосередитись на грі у футбол.

Це не перші проблеми Рауля Асенсіо з законом: навесні 2025 суд відкрив справу проти іспанця та ще трьох гравців молодіжки «Реала» через звинувачення у поширенні інтимного відео з участі неповнолітньої особи. Судові процеси усе ще тривають, фігуранатам справи загрожує по п'ять років ув'язнення.

Рауль Асенсіо Дебютував за «Реал» 9 листопада 2024 року у грі з «Осасуною». На рахунку іспанця 80 матчів у футболці вершкових, два голи та три асисти. У поточному сезоні захисник на поле не виходив через травму.

Нагадаємо, що «Трабзонспор» Маліновського та Батагова у Росії зіграє товариський матч з «Зенітом». 

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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