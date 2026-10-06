З'явились подробиці щодо травми Георгія Судакова – відомо, коли повернеться українець

Георгій Судаков дебютував за збірну України 23 травня 2021 року

Георгій Судаков отримав ушодження в матчі Ліги націй з Півчніною Ірландією (0:3)

Піівзахиник «Бенфіки» та збірної України Георгій Судаков отримав ушкодження в матчі третього туру Ліги націй з Північною Ірландією (0:3). Про це повідомляє «Главком».

За інформацією видання A Bola, у 23-річного футболіста діагностовано розтягнення суглобів гомілкостопу. уклубі боялись, що гравець отримає більш тяжку травму. Найближчий матч чемпіонату Португалії з «Віторією Гімараєш» він пропустить

Судаков має відновитись до гри другого туру групового етапу Ліги Європи з «Селтіком», яка має відбутись 15 жовтня.

У поточному сезоні Георгій Судаков провів 13 матчів на клубному рівні, він встиг відзначитись однією гольовою передачею. У складі збірної провів три гри та також віддав один асист.

У складі «Бенфіки» також виступає український голкіпер Анатолій Трубін, який цього сезону зіграв три матчі (два з них сталисухими).

До слова, збірна України поступилась Угорщині у матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй.

Нагадаємо, що збірна України опустилась на 36-те місце у рейтингу збірних ФІФА.