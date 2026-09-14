Волейбольна збірна України впевнено розібралася з Португалією на Євро-2026

«Синьо-жовті» оформили четверту перемогу поспіль на турнірі

Національна команда України розгромила збірну Португалії на груповому етапі Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали суперники на рівних. Та від середини першого сету підопічні Рауля Лосано захопили ініціативу. Українські волейболісти поступово наростили перевагу та на фініші відрізку «привезли» португальцям сім пунктів.

У другій партії «синьо-жовті» контролювали перебіг подій упродовж усього сету. На піку гандикап збірної України склав дев'ять очок. Під завісу відрізку піренейська команда змогла лише трохи скоротити відставання.

Найконкурентнішою виявилася третя партія. Спершу збірна Португалії йшла нога в ногу з українцями. Проте, на весь відрізок опонентам «синьо-жовтих» сил не вистачило. Зрештою, Україна завершила сет із шестиочковою перевагою.

Для команди Лосано звітна перемога стала четвертою поспіль у групі Євро-2026. Збірна України вже гарантувала собі вихід у плейоф. У вівторок, 15 вересня, «синьо-жовті» закриватимуть основний етап матчем проти польських волейболістів.

Чемпіонат Європи з волейболу. Чоловіки, група B

Україна – Португалія – 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.