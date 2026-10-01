Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Ми дуже поважаємо суперника». Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Північною Ірландією

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
«Ми дуже поважаємо суперника». Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Північною Ірландією
АНдре Мальедар очолив збірну України у травні 2026 року
фото: пресслужба УАФ

Поєдинок відбудеться 2 жовтня о 21:45 за Києвом

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем третього туру групвого етапу Ліги націй зі збірною Північної Ірландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Склад на гру з Грузією? Я викликав багатьох гравців, я їм усім довіряю. Це не стільки з етичної точки зору, як з моєї точки зору – я хотів випробувати різноманітних гравців. У нас попереду було чотири матчі, й я хотів спробувати різних гравців на полі.

Позитивна атмосфера? Дуже велика заслуга в цьому саме гравців. Всі футболісти викладаються на максимум, з великою повагою ставляться до всього тренерського штабу. Ті гравці, у яких більше досвіду, намагаються залучити новачків, які зараз у нас є. Для нас, як тренерського штабу, простіше, якщо хлопці так поводяться. Ми займаємося тим, чим повинні займатися. Але їх відданість – це дуже позитивна річ».

Матч у Трнаві пропустить один з лідерів команди – лівий захисник Віталій Миколенко

«На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка. Він не дуже добре почувається. Ми його поважаємо. Не хотілося б, щоб він травмувався ще серйозніше.

Я вважаю, що Північна Ірландія – це дуже хороша команда. Вона має свій особливий стиль. Ми дуже поважаємо суперника. Я вважаю, що матч може бути сбалансованим, як і боротьба в усій групі.

Північна Ірландія може створювати багато небезпечних моментів, зокрема після вкидань з-за бокової лінії та стандартних положень. Коли гра сбалансована, окремі епізоди можуть мати вирішальне значення. Ми дуже поважаємо їх тренера та команду. Це справді дуже хороша команда. Ми знаємо, що матч буде надзвичайно складним», – сказав Мальдера.

У матч першого туру групового етапу збірна України у Будапешті переграла Угорщину (1:0), а за три дні після цього розписала нульову нічию з Грузією. З чотирма пунктами команда Мальдери посідає першу позицію турнірної таблиці.

Турнірна таблиця групи B2 Ліги націй

«Ми дуже поважаємо суперника». Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Північною Ірландією фото 1
фото: SofaScore

Раніше повідомлялось про те, що Кріштіану Роналду ухвалив рішення про заевршення кар'єри у збірній.

 

Теги: Збірна України Ліга націй Андреа Мальдера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України зіграє з Німеччиною, Швейцарією, Фінляндією, Швеції, Латвією, Австрією і Словенією
Збірна України дізналась календар на Чемпіонат світу з хокею
7 вересня, 17:46
Португальський нападник відзначився трьома голами на ЧС-2026
Кріштіану Роналду отримав виклик до збірної Португалії на матчі Ліги націй
18 вересня, 15:30
Українська сторона незадоволена тим, що матч проти Білорусі пройде на території Фінляндії
Україна вимагає перенести матч Фінляндії проти Білорусі у Лізі націй
19 вересня, 11:37
Роланд Шаллаї пропустить обидва матчі проти української збірної
Збірна Угорщини втратила двох футболістів перед матчем проти України
22 вересня, 15:30
Дебютний матч Лужного біля керма команди завершився поразкою
Збірна України U19 поступилась Швеції у дебютному матчі під керівництвом Лужного
24 вересня, 18:08
Українська молодіжка не вийде на турнір
Молодіжна збірна України уникла поразки від Туреччини у відборі до Чемпіонату Європи
26 вересня, 20:59
Владислав Ванат єдиний зберіг місце в основі
Збірна України оголосила стартовий склад із десятком змін на матч Ліги націй проти Грузії
28 вересня, 17:53
Олександр Зубков (у центрі) опанував нову роль
Екслідер «Шахтаря» вперше став капітаном збірної України в Лізі націй
28 вересня, 19:52
Франческо Піо та Себастьяно Еспозіто разом зіграли в збірній
Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй
29 вересня, 11:48

Футбол

Мальдера обрав голкіпера на третій матч збірної України в Лізі націй
Мальдера обрав голкіпера на третій матч збірної України в Лізі націй
«Ми дуже поважаємо суперника». Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Північною Ірландією
«Ми дуже поважаємо суперника». Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Північною Ірландією
Збірна України зазнала кадрової втрати на матч Ліги націй проти Північної Ірландії
Збірна України зазнала кадрової втрати на матч Ліги націй проти Північної Ірландії
Відома авіакомпанія пожартувала над фанатами «Манчестер Сіті» перед вердиктом за фінпорушення
Відома авіакомпанія пожартувала над фанатами «Манчестер Сіті» перед вердиктом за фінпорушення
Збірна Португалії швидко знайшла нового власника ігрового номера Роналду
Збірна Португалії швидко знайшла нового власника ігрового номера Роналду
«Баварія» готова прихистити зірку в разі пониження «Манчестер Сіті» в класі – ЗМІ
«Баварія» готова прихистити зірку в разі пониження «Манчестер Сіті» в класі – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua