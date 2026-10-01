«Ми дуже поважаємо суперника». Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Північною Ірландією

Поєдинок відбудеться 2 жовтня о 21:45 за Києвом

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем третього туру групвого етапу Ліги націй зі збірною Північної Ірландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Склад на гру з Грузією? Я викликав багатьох гравців, я їм усім довіряю. Це не стільки з етичної точки зору, як з моєї точки зору – я хотів випробувати різноманітних гравців. У нас попереду було чотири матчі, й я хотів спробувати різних гравців на полі.

Позитивна атмосфера? Дуже велика заслуга в цьому саме гравців. Всі футболісти викладаються на максимум, з великою повагою ставляться до всього тренерського штабу. Ті гравці, у яких більше досвіду, намагаються залучити новачків, які зараз у нас є. Для нас, як тренерського штабу, простіше, якщо хлопці так поводяться. Ми займаємося тим, чим повинні займатися. Але їх відданість – це дуже позитивна річ».

Матч у Трнаві пропустить один з лідерів команди – лівий захисник Віталій Миколенко

«На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка. Він не дуже добре почувається. Ми його поважаємо. Не хотілося б, щоб він травмувався ще серйозніше.

Я вважаю, що Північна Ірландія – це дуже хороша команда. Вона має свій особливий стиль. Ми дуже поважаємо суперника. Я вважаю, що матч може бути сбалансованим, як і боротьба в усій групі.

Північна Ірландія може створювати багато небезпечних моментів, зокрема після вкидань з-за бокової лінії та стандартних положень. Коли гра сбалансована, окремі епізоди можуть мати вирішальне значення. Ми дуже поважаємо їх тренера та команду. Це справді дуже хороша команда. Ми знаємо, що матч буде надзвичайно складним», – сказав Мальдера.

У матч першого туру групового етапу збірна України у Будапешті переграла Угорщину (1:0), а за три дні після цього розписала нульову нічию з Грузією. З чотирма пунктами команда Мальдери посідає першу позицію турнірної таблиці.

Турнірна таблиця групи B2 Ліги націй

фото: SofaScore

Раніше повідомлялось про те, що Кріштіану Роналду ухвалив рішення про заевршення кар'єри у збірній.