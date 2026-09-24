Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок вивели тенісну збірну України в півфінал Кубка Біллі Джин Кінг

«Синьо-жовті» вдруге поспіль потрапили до четвірки найсильніших турніру

Дует Ангеліни Калініної та Людмили Кіченок оформив перемогу над бельгійською парою Магалі Кемпен і Лари Салден у рамках 1/4 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У першій партії розпочали на рівних. Спершу обидва дуети зосередилися на власних подачах. Та в сьомому геймі пара Калініної та Кіченок набрала очко на подачі опоненток, а в дев'ятому повторили цей трюк і закрили сет на власну користь.

Друга партія склалася для українок простіше. Вони взяли три гейми зі старту сету. Далі Калініна з Кіченок дозволили суперницям розмочити рахунок, а в шостому-сьомому геймах навіть обмінялися з ними брейками. Та свого українські тенісистки не віддали та дотиснули Кемпен і Сальден.

Збірна України завоювала путівку в півфінал турніру. Там суперником синьо-жовтих стане збірна Китаю або національна команда Італії. Їхній вирішальний поєдинок у китайському Шеньчжені відбудеться у четвер, 24 вересня.

Кубок Біллі Джин Кінг. 1/4 фіналу

Ангеліна Калініна/Людмила Кіченок (Україна) – Магалі Кемпен/Лара Сальден (Бельгія) – 6:3, 6:3

До слова, Ангеліна Калініна переграла бельгійську тенісистку Яну Отципку. Українка програла перший сет на тай-брейці. Та в двох наступних задомінувала на корті.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.