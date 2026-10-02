УАФ опублікувала заявку Збірної України на поєдинок Ліги націй з Північною Ірландією

Синьо-жовті останній раз виступали у елітному дивізіоні Ліги націй у 2020 році

Поєдинок відбудеться 2 жовтня о 21:45 за Києвом

Оприлюднено заявку збірної України на матч третього туру групового етапу Ліги націй з Північною Ірландією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

До поєдинку синьо-жовті підходять у якості лідера групи В2, маючи в своєму активі чотири очки. Пічнічная Ірландія з аналогічною кількістю балів посідає другу позицію.

На протистояння з командою Майкла О'Нілла у синьо-жовтих не заявлено жодного лівого захисника: гру пропустять Олександр Драмбаєв, Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко, Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень та Владислав Ванат.

Заявка збірної України на матч третього туру Ліги націй

Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник

Захисники: Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Ілля Крупський

Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Георгій Судаков, Іван Варфоломєєв

Нападники: Матвій Пономаренко, Роман Яремчук, Данило Сікан, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір

Турнірна таблиця групи B2 Ліги націй

фото: SofaScore

До слова, Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем третього туру Ліги націй з Північною Ірландією.

Раніше лідер збірної України Ілля Забарний розповів про позитивні зміни з появою Мальдери.

Нагадаємо, що збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення.