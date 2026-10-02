УАФ опублікувала заявку Збірної України на поєдинок Ліги націй з Північною Ірландією
Поєдинок відбудеться 2 жовтня о 21:45 за Києвом
Оприлюднено заявку збірної України на матч третього туру групового етапу Ліги націй з Північною Ірландією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.
До поєдинку синьо-жовті підходять у якості лідера групи В2, маючи в своєму активі чотири очки. Пічнічная Ірландія з аналогічною кількістю балів посідає другу позицію.
На протистояння з командою Майкла О'Нілла у синьо-жовтих не заявлено жодного лівого захисника: гру пропустять Олександр Драмбаєв, Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко, Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень та Владислав Ванат.
Заявка збірної України на матч третього туру Ліги націй
Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник
Захисники: Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Ілля Крупський
Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Георгій Судаков, Іван Варфоломєєв
Нападники: Матвій Пономаренко, Роман Яремчук, Данило Сікан, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір
Турнірна таблиця групи B2 Ліги націй
До слова, Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем третього туру Ліги націй з Північною Ірландією.
Раніше лідер збірної України Ілля Забарний розповів про позитивні зміни з появою Мальдери.
Нагадаємо, що збірна України з футболу під керівництвом Мальдери встановила унікальне досяягнення.
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