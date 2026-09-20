Владислав Велетень довикликаний до збірної України
Раніше вінгер був у резервному списку синьо-жовтих
Вінгер «Полісся» Владислав Велетеь довикликаний до збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.
23-річний футболіст раніше фігурував у резервному списку, проте тепер переведений до основної заявки.
Владислав Велетень цього сезону провів дев'ять матчів на клубному рівні, за які встиг вдзначитись двома голами та трьома асистами.
У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.
Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27
- 25 вересня, Угорщина – Україна
- 28 вересня, Грузія – Україна
- 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня, Україна – Угорщина
- 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада, Україна – Грузія
Нагадаємо, що форвард «Утрехта» та збірної України Артем Степанов отримав ушкодження у матчі з «Феєнордом» (0:5).
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