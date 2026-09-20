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Владислав Велетень довикликаний до збірної України

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Владислав Велетень довикликаний до збірної України
Вінгер дебютував за синьо-жовтих у жовтні 2025 року
фото: пресслужба УАФ. Владислав Велетень

Раніше вінгер був у резервному списку синьо-жовтих

Вінгер «Полісся» Владислав Велетеь довикликаний до збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

23-річний футболіст раніше фігурував у резервному списку, проте тепер переведений до основної заявки.

Владислав Велетень цього сезону провів дев'ять матчів на клубному рівні, за які встиг вдзначитись двома голами та трьома асистами.

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

  • 25 вересня, Угорщина – Україна
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія

Нагадаємо, що форвард «Утрехта» та збірної України Артем Степанов отримав ушкодження у матчі з «Феєнордом» (0:5).

Теги: Збірна України Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ

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