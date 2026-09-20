Владислав Велетень довикликаний до збірної України

Вінгер дебютував за синьо-жовтих у жовтні 2025 року

Раніше вінгер був у резервному списку синьо-жовтих

Вінгер «Полісся» Владислав Велетеь довикликаний до збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УАФ.

23-річний футболіст раніше фігурував у резервному списку, проте тепер переведений до основної заявки.

Владислав Велетень цього сезону провів дев'ять матчів на клубному рівні, за які встиг вдзначитись двома голами та трьома асистами.

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

25 вересня, Угорщина – Україна

28 вересня, Грузія – Україна

2 жовтня, Україна – Північна Ірландія

5 жовтня, Україна – Угорщина

14 листопада, Північна Ірландія – Україна

17 листопада, Україна – Грузія

Нагадаємо, що форвард «Утрехта» та збірної України Артем Степанов отримав ушкодження у матчі з «Феєнордом» (0:5).