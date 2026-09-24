«Бенфіка» розглядає підписання голкіпера – кольори команди захищає українець Трубін

Український голкіпер цього сезону провів три матчі, два з них стали сухими

Також у складі орлів виступає Георгій Судаков

«Бенфіка» розглядає можливість підписати голкіпера у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Glorioso1904.

Португальський гранд не дуже задоволений грою своїх воротарів Анатолій Трубіна та Самуеля Соареша, тому вже у найближче ТВ може вивйти на ринок в пошуках кіпера.

Майбутнє футболістів у команді залежить від їхньої гри до грудня. Самуель Соареш є першимномером команди у чемпіонаті Португалії, у той час як Анатолій Трубін допомагає орлам у Лізі Європи.

Також кольори «Бенфіки» захищає український хавбек Георгій Судаков: 13 матчів та одна гольова передача.

«Бенфіка» в чемпіонату Португалії йде на другому місці, маючи в своєму активі 16 очок та п'ять пунктів відставання від «Порту». У Лізі Європи команда Марко Сілви стартувала з гостьової перемоги над «Міланом» (0:2).

Нагадаємо, збірна України U19 поступилась Швеції у першому матчі Олега Лужного в якості голвоного тренера команди.