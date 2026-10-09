Конгрес українців Канади закликав заборонити в’їзд до країни прихильнику Путіна Овечкіну

Олександр Овечкін знімався у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»

Конгрес українців Канади (UCC) закликав заборонити в’їзд до країни форварду «Вашингтона» Олександру Овечкіну. Про це повідомляє «Главком».

«Те, що Національна хокейна ліга прославляє Овечкіна та ігнорує його підтримку геноцидного режиму, є моральною плямою на НХЛ. Але боягузтво НХЛ жодним чином не звільняє уряд Канади від відповідальності за дотримання закону та захист безпеки канадців.

Міністр імміграції, біженців та громадянства має повноваження заборонити прихильникам геноциду в’їзд до Канади. UCC закликає Канаду негайно діяти та заборонити в’їзд Овечкіну та іншим прихильникам геноциду Росії проти України», – заявила президентка UCC Олександра Хичій.

Конгрес українців Канади також закликав підтримати дві петиції, зареєстровані в Палаті громад Канади. Їхні автори вимагають заборонити Олександру Овечкіну в’їзд до країни та розглянути питання про запровадження проти нього санкцій

Конгрес українців Канади пропонує внести Овечкіна до санкційного списку, обмежити його фінансові операції та право володіти майном у Канаді, а також запровадити безстрокову заборону на в’їзд до країни без винятків для професійних чи особистих поїздок.

Серед підстав для таких вимог – багаторічна підтримка хокеїстом Володимира Путіна та його участь у передвиборчій рекламі партії «Єдина Росія» у вересні 2026 року. Варто зазначити, що Путін і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уже перебувають під канадськими санкціями.

Нагадаємо, Овечкін прокоментував свою появу у пропагандистському ролику путінської партії «Єдина Росія».

«Я росіянин, я збираюся жити в Росії. Мої діти також житимуть у Росії, і я підтримую свою країну.

Я за мир і любов, і мені неважливо, хто ти українець, американець чи росіянин. У мене є багато друзів українців. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Я не політик і не можу говорити, хто правий, а хто ні», – заявив Овечкін.

Post for everyone who said propaganda video featuring Washington Capitals captain Ovechkin was a fake



He appeared in campaign video for Putin's "United Russia".



Participants in Russia's aggression against Ukraine and propagandists also took part in filming alongside Ovechkin. pic.twitter.com/CsYRYFikbY — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 15, 2026

Як повідомлялося, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.