Нобелівську премію з літератури отримала авторка роману про античне чудовисько

76-річна канадська письменниця Енн Карсон здобула визнання завдяки поєднанню античної міфології, поезії та сучасної прози

Нобелівську премію з літератури 2026 року отримала канадська письменниця Енн Карсон. Її відзначено «за сміливу та винахідливу творчість, яка в ігровому діалозі з класичною традицією створила нові форми сучасної літератури». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Нобелівський комітет.

Голова Нобелівського комітету з літератури Андерс Ульссон наголосив, що творчість Карсон від 1990-х років має визначне значення для міжнародної літературної та мистецької сцени.

Енн Карсон народилася 1950 року в Торонто. У 1981 році захистила докторську дисертацію з класичної філології. Протягом кар'єри письменниця поєднувала літературну творчість із перекладацькою діяльністю та викладанням в університетах.

Особливістю творчості Карсон стало поєднання античної літератури із сучасними сюжетами. Вона працювала з творами давньогрецьких авторів, зокрема Сапфо, Софокла та Евріпіда, пропонуючи власне прочитання класичних текстів. Її інтерпретації часто сприймають як самостійні літературні твори.

Однією з найвідоміших книжок письменниці є роман у віршах «Автобіографія червоного» (Autobiography of Red), опублікований 1998 року. Його головний герой – Геріон, крилате червоне чудовисько з давньогрецьких міфів, якого за легендою вбив Геракл. Однак Карсон переосмислила цю історію.

У її творі Геріон постає не страшним велетнем, а вразливим юнаком, який переживає складні стосунки з родиною та закохується в Геракла. Роман порушує питання кохання, насильства, самотності та дорослішання.

Іншим незвичайним твором письменниці стала книжка «Нокс», присвячена пам'яті її брата Майкла, який помер у Данії у 2000 році. Видання виконане у формі коробки з довгою складеною гармошкою стрічкою, на якій розміщені фотографії, листи та тексти. До книжки також увійшов переклад давньоримської елегії Катулла, присвяченої померлому братові поета.

У 2016 році Карсон видала збірку Float, яка складається з 22 окремих книжечок. Їх можна читати в довільному порядку.

У своїй творчості письменниця також співпрацювала з художниками, хореографами, театральними й оперними режисерами.

Нобелівська премія відзначає 125-річчя. Від 1901 до 2025 року премії присуджували 633 рази, а лауреатами стали 1026 людей та організацій. До ювілейного року Нобелівський фонд збільшив розмір грошової винагороди на 1 млн шведських крон – до 12 млн крон, що становить близько $1,2 млн.

Нагадаємо, Нобелівський комітет уже оголосив лауреатів премій 2026 року з фізіології та медицини, а також фізики і хімії. Лауреата премії миру оголосять 9 жовтня. Нобелівський сезон завершиться 12 жовтня оголошенням премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля.

Торік Нобелівську премію з хімії отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї «за переконливу та пророчу творчість, яка в умовах апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва».