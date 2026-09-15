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«Нуль поваги». Канадський журналіст розкритикував Овечкіна, який знявся у пропагандистському відео

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Нуль поваги». Канадський журналіст розкритикував Овечкіна, який знявся у пропагандистському відео
Овечкін (другий ліворуч) став героєм пропагандистських відео

Бланделл заявив, що Овечкін має бути мертвим для хокею

Канадський радіоведучий Дін Бланделл прокоментував появу російського нападника та капітана клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) «Вашингтон» Олександра Овечкіна у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія». Про це інформує «Главком».

«Нуль поваги до Овечкіна. Після цього він має бути мертвим для хокею», – написав Бланделл у соцмережі X.

Нагадаємо, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.

Як повідомлялося, Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.

«Отримує від президента особисті подарунки. Користуючись своєю популярністю, робить вагомий внесок у зміцнення путінської диктатури та поширення наративів кремлівської пропаганди, наголошуючи, що його дім – Росія, а Путін – його президент. У фото профілю свого приватного облікового запису в соцмережі Instagram розмістив спільне з Путіним фото. Заснував та фінансує громадський рух «Команда Путіна». Овечкін використовує свій статус зоряного міжнародного спортсмена для підтримки Путіна на міжнародній арені, зокрема у 2018-2019 роках, намагаючись увійти в оточення Дональда Трампа. У червні 2023 року отримав від Путіна подяку «за трудові успіхи та багаторічну сумлінну роботу» . 2015 року відвідував тимчасово окупований Крим», – наголошується на «Миротворці».

Теги: хокей Алєксандр Овечкін НХЛ пропаганда

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