Канадська провінція відмовилася від переведення годинників

Канадська провінція залишила літній час на весь рік

Переважна більшість учасників опитування підтримала скасування сезонної зміни часу, а 58% обрали постійний літній час

Канадська провінція Манітоба вирішила відмовитися від сезонного переведення годинників та на постійній основі перейти на літній час. Зміни почнуть діяти вже цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу уряду Манітоби.

Рішення влада ухвалила після опитування жителів провінції, у якому взяли участь близько 72 тис. осіб.

«Дослухавшись до позиції манітобців стосовно сезонного переведення годинників, уряд Манітоби вирішив на постійній основі перейти на літній час», – йдеться у повідомленні.

За результатами опитування, 92% респондентів підтримали повну відмову від сезонного переведення стрілок. Водночас думки щодо того, який саме час необхідно залишити постійним, розділилися.

«Загалом 92% опитаних підтримали скасування сезонного переведення годинників. Більшість манітобців (58%) надали перевагу постійному літньому часу, а 34% – зимовому», – повідомив уряд провінції.

Наразі п'ять із 13 канадських провінцій і територій уже не використовують сезонне переведення годинників. Провінція Онтаріо також заявила про готовність відмовитися від нього за умови аналогічного рішення сусідніх американських штатів.

Раніше Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, який передбачає відмову від сезонного переведення годинників у Сполучених Штатах.