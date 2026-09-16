Клуб НХЛ «Вашингтон» прокоментував появу свого капітана Овечкіна у пропагандистському відео

Овечкін спровокував скандал своїм вчинком

Клуб НХЛ «Вашингтона Кепіталс» прокоментував появу російського нападника команди Олександра Овечкіна у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

«Олександр Овечкін – громадянин Росії, у міжсезоння він живе в Москві зі своєю сім’єю і залишиться там після завершення кар’єри. Цього літа, коли він перебував у Росії, отримав від своєї країни пропозицію взяти участь у відеокампанії.

Як спортсмен із найдовшим стажем у «Вашингтоні» та опора місцевої громади, він, як і ми, зосереджений на майбутньому сезоні та на тому значному внеску, який він продовжує робити як на льоду, так і в нашому місті», – сказав прессаташе «Вашингтона» Сергій Кочаров.

Post for everyone who said propaganda video featuring Washington Capitals captain Ovechkin was a fake



He appeared in campaign video for Putin's "United Russia".



Participants in Russia's aggression against Ukraine and propagandists also took part in filming alongside Ovechkin. pic.twitter.com/CsYRYFikbY — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 15, 2026

Нагадаємо, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.

Як повідомлялося, Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.

«Отримує від президента особисті подарунки. Користуючись своєю популярністю, робить вагомий внесок у зміцнення путінської диктатури та поширення наративів кремлівської пропаганди, наголошуючи, що його дім – Росія, а Путін – його президент. У фото профілю свого приватного облікового запису в соцмережі Instagram розмістив спільне з Путіним фото. Заснував та фінансує громадський рух «Команда Путіна». Овечкін використовує свій статус зоряного міжнародного спортсмена для підтримки Путіна на міжнародній арені, зокрема у 2018-2019 роках, намагаючись увійти в оточення Дональда Трампа. У червні 2023 року отримав від Путіна подяку «за трудові успіхи та багаторічну сумлінну роботу» . 2015 року відвідував тимчасово окупований Крим», – наголошується на «Миротворці».