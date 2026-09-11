Канада ввела нові санкції проти Росії: кого вони торкнулися

Під обмеження потрапили вісім осіб, причетних до депортації українських дітей, а також до нав'язування російської ідеології та мілітаризації

Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу обмеження стосуються восьми осіб, причетних до депортації українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

До санкційного списку також увійшли особи, які нині або раніше були залучені до нав'язування російської ідеології та мілітаризації.

Після запровадження нового пакета загальна кількість фізичних та юридичних осіб, які перебувають під канадськими санкціями проти Росії, перевищила 3,5 тис.

Окремим напрямом санкційної політики Оттави залишається боротьба з російським тіньовим флотом. Наразі канадські обмеження поширюються більш ніж на 600 суден, пов'язаних із ним. Попереднього разу Канада розширювала санкції проти Росії у серпні 2026 року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність Оттави посилити тиск на Росію та її союзників у разі відмови Кремля від переговорів.

Канадський уряд, зокрема, анонсував подальше оновлення санкцій проти компонентів, які можуть використовуватися для виробництва балістичної зброї, а також проти російського тіньового флоту.