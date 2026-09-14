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Україна отримає $841 млн на виплату пенсій – Корецький

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна отримає $841 млн на виплату пенсій – Корецький
Прем’єр-міністр наголосив, що така підтримка є особливо важливою в умовах дефіциту державного бюджету
фото: Верховна Рада

Кошти надійдуть у межах проєкту Peace in Ukraine під гарантії уряду Канади

Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише «Главком».

Фінансування нададуть у межах проєкту Peace in Ukraine. Гарантії за цими коштами надасть уряд Канади.

«Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади», – повідомив Корецький.

За його словами, отримані кошти будуть спрямовані на компенсацію видатків державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій.

Прем’єр-міністр наголосив, що така підтримка є особливо важливою в умовах дефіциту державного бюджету та значного навантаження на державні фінанси.

«В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка», – зазначив Корецький. Він також подякував уряду Канади та Світовому банку за фінансову допомогу Україні.

Канада спрямує 40,1 млн канадських доларів (1,25 млрд грн) на підтримку українських ветеранів та членів їхніх родин. Кошти мають стати першим внеском до нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду. 

Міжнародний мультидонорський фонд планують створити для реалізації Національної стратегії ветеранської політики. Фінансування передбачено, зокрема, для програм відновлення та реабілітації ветеранів, а також їхнього переходу до цивільного життя.

Канада має стати першим донором фонду. Надалі Україна розраховує залучити до нього інших міжнародних партнерів та акумулювати додаткові ресурси для підтримки ветеранів і їхніх родин.

Теги: Сергій Корецький Канада економіка Україна

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