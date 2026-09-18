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Прихильник Путіна Овечкін заявив, що у нього є багато друзів українців

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Прихильник Путіна Овечкін заявив, що у нього є багато друзів українців
Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»

Овечкін стверджує, що «підтримує свою країну»

Капітан клубу НХЛ «Вашингтон» Олександр Овечкін прокоментував появу у пропагандистському ролику путінської партії «Єдина Росія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Я росіянин, я збираюся жити в Росії. Мої діти також житимуть у Росії, і я підтримую свою країну.

Я за мир і любов, і мені неважливо, хто ти українець, американець чи росіянин. У мене є багато друзів українців. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Я не політик і не можу говорити, хто правий, а хто ні», – заявив Овечкін.

Нагадаємо, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.

Як повідомлялося, Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.

 

Теги: Алєксандр Овечкін хокей НХЛ

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