Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек заявив, що російського диктатора Володимира Путіна має спіткати доля Адольфа Гітлера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х Гашека.

«Російське винищення мирного населення України триває щодня. Путін та інші вбивці й терористи мають спіткати долю, подібну до тієї, що спіткала Гітлера або засуджених Нюрнберзьким трибуналом у 1946 році. Інакше про сталий мир у Європі не може бути й мови», – написав Гашек.

Варто зазначити, що хокейний голкіпер з Чехії активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Домінік Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, легендарний шахіст і російський опозиційний діяч Гаррі Каспаров різко відреагував на слова зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, який назвав диктатора Володимира Путіна «гросмейстером політики».

«Легко мати вигляд гросмейстера, коли твої супротивники – такі нездари, як ти», – відповів в Х Гаррі Каспаров Джареду Кушнеру.

Гаррі Каспаров – тринадцятий чемпіон світу з шахів. Багато експертів вважають Каспарова найкращим шахістом усіх часів. Володар одинадцяти шахових «Оскарів» (призів найкращому шахісту року). Каспаров одноосібно очолював рейтинг ФІДЕ з 1985 по 2006 рік із двома короткими перервами.