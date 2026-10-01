Кросбі встановив новий рекорд Національної хокейної ліги

Ветеран продовжив переписувати історію заокеанського хокею

Форвард «Піттсбурга» Сідні Кросбі оновив рекорд Національної ліги за кількістю сезонів у ролі капітана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Напередодні канадець вивів «Пінгвінз» на лід у стартовому поєдинку регулярної першості проти «Філадельфії» (7:0). Новий орієнтир капітанів – 20 сезонів із нашивкою. Кросбі перевершив досягнення легенди «Детройта» Стіва Айзермана (19 сезонів).

Кросбі зі старту карєру захищає кольори «Піттсбурга». «Пінгвінз» обрали форварда під першим номером на драфті НХЛ-2005. Капітаном пенсильванців він став у 2007 році, коли йому було всього 19. Згодом Кросбі тричі підняв над головою Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017).

До розгрому «Флаєрз» на старті регулярки ветеран скромно доклався. Він записав до свого активу один асист. Головною зіркою вечора став шведський нападник Філіп Голландер, який закинув шайбу та віддав дві результативні передачі.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.