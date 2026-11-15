Бігуна, який став популярним завдяки Аріані Гранде, дискваліфікували на рік: деталі скандалу

Майк Кларк не зовсім чесно потрапив на марафон, який зробив його зіркою

Учасник Нью-Йоркського марафону Майк Кларк, який привернув увагу соцмереж завдяки вітанню з Аріаною Гранде біля фінішу, отримав річну заборону на участь у змаганнях організації New York Road Runners. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Runner’s World.

Неочікувана популярність чоловіка

Чоловік вийшов на старт і згодом опублікував відео зі свого забігу. Найбільше уваги привернув момент біля фінішу, коли Кларк дав п'ять співачці Аріані Гранде. Один із його роликів в Instagram набрав понад шість мільйонів переглядів, а інший наближався до позначки у пів мільйона.

Однак те, що сталося після вітання з зіркою, шокує. Представники NYRR підтвердили виданню Runner’s World, що Кларк порушив правила змагань і кодекс поведінки організації. Після отримання інформації від кількох джерел йому заборонили брати участь у забігах протягом наступних 12 місяців. Водночас чоловік має право оскаржити це рішення. «Коли люди незаконно потрапляють на наші заходи, вони ставлять під загрозу безпеку всіх учасників. Такі дії є грубим порушенням і суперечать принципам підтримки бігового спорту та його спільноти», – заявив представник організації.

Що саме зробив бігун

За інформацією New York Post, Кларк скористався дублікатом стартового номера 4207, який офіційно належав французькому банківському керівнику Ніколя Буро. Той протягом десяти років намагався отримати можливість виступити на Нью-Йоркському марафоні й нарешті стартував у 2026 році. Він подолав дистанцію за 3 години 23 хвилини 23 секунди, однак згодом виявив, що на фотографіях із забігу під його ім'ям і номером фігурує інший чоловік. На офіційний результат Буро цей інцидент не вплинув, але він назвав ситуацію несправедливою щодо інших спортсменів, адже отримати місце на престижному старті вкрай складно.

Сам Кларк визнав, що не мав офіційної реєстрації на марафон. Він пояснив, що номер мав для нього особливе значення через загиблого друга, і стверджував, що не знав про його належність іншому учаснику. «Зрештою, вони можуть називати це несправедливістю чи обманом системи, але для мене це була можливість випробувати власні сили, досягти мети й отримати задоволення від бігу», – пояснив Кларк у коментарі New York Post. Він також додав, що після фінішу отримав медаль, але згодом віддав її дитині.

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