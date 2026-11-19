Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 у марафоні Перес Джепчірчір була дискваліфікована на три роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Athletics Integrity Unit.

Допінг-проба Джепчірчір, взята у серпні 2026 року, дала позитивний результат на еритропоетин. У жовтні легкоатлетку було тимчасово відсторонено.

33-річна Джепчирчир у 2025 році здобула золото Чемпіонату світу. Також вона переможниця Нью-Йоркського (2021 рік), Бостонського (2022 рік), Лондонського (2024 рік), Валенсійського (2020 рік), Сайтамського (2019 рік) марафонів.

Нагадаємо, гравець лондонського «Тоттенгема» та збірної України Михайло Мудрик розповів, як в його організм міг потрапити допінг.

Мудрик заявив, що мельдоній можна дістати лише у східній Європі.

«Препарат міг потрапити в організм тільки в Україні. В Англії таких препаратів немає», – сказав Мудрик.

Він також зазначив, що у той період, коли допінг потрапив в його організм, в Україну приїжджав виключно в розташування національної збірної.