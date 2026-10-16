Легендарна лижниця Тереза Йохауг планує відновити професійну кар'єру заради Олімпади-2028

Норвезька лижниця перебуває у чудовій формі, яку хоче реалізувати на змаганнях найвищого рівня

Легендарна норвезька лижниця Терезе Йохауг вирішила випробувати себе у професійному марафоні та спробувати здобути путівку на Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Expressen.

Нова віха кар'єри

Першим серйозним випробуванням для 38-річної спортсменки стане марафон у Валенсії, який відбудеться 6 грудня. Про плани норвежка розповіла у власному подкасті: «Для мене це дуже важливо. Минулого тижня я сказала, що, можливо, бігтиму, а тепер уже маю стартовий номер. Мушу зізнатися, що ніколи раніше не була в такій хорошій біговій формі, як зараз», – зазначила Йохауг.

Її рішення пов’язане з успішним виступом на Чемпіонаті світу з напівмарафону, який відбувся у вересні в Копенгагені. Норвежка фінішувала 19-ю в загальному заліку та стала найкращою представницею Європи. Дистанцію вона подолала за 1 годину 8 хвилин 43 секунди, виступаючи в аматорській категорії.

Завдяки цьому результату Йохауг потрапила до другої стартової групи марафону у Валенсії. Учасники цієї групи орієнтуватимуться на час у межах 2:20–2:29 години. Для порівняння: норматив для участі в жіночому марафоні на Олімпіаді в Парижі становив 2:26:50. Водночас для відбору на Ігри-2028 діятимуть відповідні кваліфікаційні вимоги нового олімпійського циклу.

Легендарна кар'єра Йохауг

Йохауг завершила кар’єру в лижних перегонах після чемпіонату світу 2025 року в Тронгеймі. За роки виступів вона здобула шість олімпійських медалей – чотири золоті, одну срібну та одну бронзову. Також у її доробку 14 титулів чемпіонки світу, три перемоги в загальному заліку Кубка світу та 89 індивідуальних перемог на його етапах. Чотири рази норвежка вигравала престижну багатоденку Tour de Ski.

Однак норвежка має досягнення і в бігу. У 2019 році вона стала чемпіонкою Норвегії з кросу, а у 2020-му виграла національну першість на дистанції 10 000 метрів на стадіоні. Цього року після народження дитини Йохауг також перемагала в норвезьких забігах на 10 км.

Нагадаємо, що ще у 2021 році найвідоміша в світі лижниця зібралася на літню Олімпіаду.