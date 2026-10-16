Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Легендарна лижниця Тереза Йохауг планує відновити професійну кар'єру заради Олімпади-2028

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Легендарна лижниця Тереза Йохауг планує відновити професійну кар'єру заради Олімпади-2028
Тереза Йохауг серйозно займається легкою атлетикою
фото: вебсайт Терези Йохауг

Норвезька лижниця перебуває у чудовій формі, яку хоче реалізувати на змаганнях найвищого рівня

Легендарна норвезька лижниця Терезе Йохауг вирішила випробувати себе у професійному марафоні та спробувати здобути путівку на Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Expressen.

Нова віха кар'єри 

Першим серйозним випробуванням для 38-річної спортсменки стане марафон у Валенсії, який відбудеться 6 грудня. Про плани норвежка розповіла у власному подкасті: «Для мене це дуже важливо. Минулого тижня я сказала, що, можливо, бігтиму, а тепер уже маю стартовий номер. Мушу зізнатися, що ніколи раніше не була в такій хорошій біговій формі, як зараз», – зазначила Йохауг.

Її рішення пов’язане з успішним виступом на Чемпіонаті світу з напівмарафону, який відбувся у вересні в Копенгагені. Норвежка фінішувала 19-ю в загальному заліку та стала найкращою представницею Європи. Дистанцію вона подолала за 1 годину 8 хвилин 43 секунди, виступаючи в аматорській категорії.

Завдяки цьому результату Йохауг потрапила до другої стартової групи марафону у Валенсії. Учасники цієї групи орієнтуватимуться на час у межах 2:20–2:29 години. Для порівняння: норматив для участі в жіночому марафоні на Олімпіаді в Парижі становив 2:26:50. Водночас для відбору на Ігри-2028 діятимуть відповідні кваліфікаційні вимоги нового олімпійського циклу.

Легендарна кар'єра Йохауг

Йохауг завершила кар’єру в лижних перегонах після чемпіонату світу 2025 року в Тронгеймі. За роки виступів вона здобула шість олімпійських медалей – чотири золоті, одну срібну та одну бронзову. Також у її доробку 14 титулів чемпіонки світу, три перемоги в загальному заліку Кубка світу та 89 індивідуальних перемог на його етапах. Чотири рази норвежка вигравала престижну багатоденку Tour de Ski.

Однак норвежка має досягнення і в бігу. У 2019 році вона стала чемпіонкою Норвегії з кросу, а у 2020-му виграла національну першість на дистанції 10 000 метрів на стадіоні. Цього року після народження дитини Йохауг також перемагала в норвезьких забігах на 10 км.

Нагадаємо, що ще у 2021 році найвідоміша в світі лижниця зібралася на літню Олімпіаду

Теги: марафон олімпійські ігри легка атлетика лижний спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Бородавко у 2022 незаконно відвідував тимчасово окупований Крим
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, подався на отримання нейтрального статусу
Сьогодні, 16:46
Ірина Климець минулого року виконала норматив майстра спорту з важкої атлетики
Ірина Климець відверто відповіла, чи змінить метання молота на важку атлетику
5 жовтня, 20:49
Тандем Ірини Климець та Роман Черкашина склався, коли легкоатлетка ще ходила до школи
Без тренера та підтримки: Ірина Климець розкрила зворотний бік своїх виступів на змаганнях
4 жовтня, 18:00
Ірина Климець розповіла «Главкому», з якими викликами зітикнулася під час своєї кар’єри
Вся правда про метання молота. Ірина Климець – про травми, Олімпіади та змагання без тренера
2 жовтня, 21:00
Карстен Варгольм і його обраниця Ода Дьюпвік уже разом понад 10 років
Олімпійський чемпіон Варгольм одружився: фото з весілля зіркового норвежця
30 вересня, 00:23
Університет Бригама Янга має потужну команду в бігу на довгі дистанції
В американському університеті стався релігійний скандал через форму легкоатлетичної команди
28 вересня, 14:12
Кілі Годжкінсон є однією з найкращих в історії представниць бігу на 800 м
Олімпійська чемпіонка Годжкінсон дізналася про незвичайну особливість свого тіла
19 вересня, 12:35
Олександр Большунов не виступав на міжнародних змаганнях з початку повномасштабного вторгнення
Росія готує хитру схему допуску до змагань путініста Большунова
18 вересня, 21:11
Олімпійські ігри 2032 року пройдуть у Брісбені з 23 липня по 8 серпня.
Річка Фіцрой, у якій мешкають крокодили, прийме змагання на Олімпійських іграх у 2032 році
17 вересня, 18:02

Ще більше про спорт

Стало відомо, які революційні зміни можуть очікувати на фігурне катання
Стало відомо, які революційні зміни можуть очікувати на фігурне катання
Легендарна лижниця Тереза Йохауг планує відновити професійну кар'єру заради Олімпади-2028
Легендарна лижниця Тереза Йохауг планує відновити професійну кар'єру заради Олімпади-2028
Головний тренер збірної України з футзалу Косенко поділився очікуваннями від кваліфікації ЧС-2028
Головний тренер збірної України з футзалу Косенко поділився очікуваннями від кваліфікації ЧС-2028
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, подався на отримання нейтрального статусу
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, подався на отримання нейтрального статусу
Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
Проросійський президент Міжнародної федерації гімнастики став на захист прихильниць Путіна
Проросійський президент Міжнародної федерації гімнастики став на захист прихильниць Путіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
82K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Сьогодні, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Сьогодні, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua