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Тарасюк приніс Україні срібну медаль юнацької Олімпіади

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Тарасюк приніс Україні срібну медаль юнацької Олімпіади
Віталій Тарасюк опинився на подіумі
фото: Міністерство молоді та спорту України

Атлет завоював нагороду престижних змагань у сенегальському Дакарі

Українець Віталій Тарасюк виграв «срібло» юнацьких Олімпійських ігор у спортивній ходьбі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на протокол змагань.

Медаліст змагався на дистанції 5000 м. Він здолав етап за 20:55,54 хвилини. Цього результату Тарасюку вистачило для фінішу другим після іспанського атлета Габріеля Гонсалеса.

Переможець юнацької Олімпіади випередив українського атлета на понад 14 секунд. Третім став японець Абе Футо. Він пройшов дистанцію за 21:09,22 хвилини.

Юнацькі Олімпійські ігри. Спортивна ходьба

Хлопці, 5000 м

  1. Габріель Гонсалес (Іспанія)
  2. Віталій Тарасюк (Україна)
  3. Абе Футо (Японія)

До слова, українець Микита Кузьменко завоював «бронзу» юнацької Олімпіади. Юний атлет змагався у пляжній боротьбі. Він здобув нагороду в категорії до 70 кг.

Нагадаємо, Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.

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Теги: Юнацькі Олімпійські ігри спортивна ходьба легка атлетика

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