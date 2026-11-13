Україна увійшла в топ-15 медального заліку Юнацької Олімпіади

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходили у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Україна посіла 11 місце у медальному заліку Юнацьких Олімпійських ігор 2026. Про це повідомляє «Главком».

Українська збірна на Юнацькій Олімпіаді здобула дев'ять нагород (три золоті, три срібні та три бронзові). Переможцем став Китай з 33 нагородами.

Українські чемпіони та призери Юнацької Олімпіади

Золото

Хазар Гейдаров (дзюдо),

Міланія Кохан (легка атлетика, метання молота),

Дівоча збірна України з футзалу (Аделіна Власенко, Аліна Гордієнко, Кіра Гуленко, Евеліна Завгородня, Ангеліна Запорожець, Маргарита Ручка, Поліна Серих, Оксана Шевчук, Єва Щавінська, Валерія Юхновець)

Срібло

Аліна Дмитрук (фехтування, шпага)

Віталій Тарасюк (легка атлетика, ходьба на 5000 м)

Ніколь Джурик (брейкінг)

Бронза

Микита Кузьменко (пляжна боротьба)

Дарина Козка (легка атлетика, ходьба на 5000 м)

Євангеліна Петрук (бокс)

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходили у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбулася на африканському континенті.

Нагадаємо, автором першого медального успіху України на Юнацькій Олімпіаді став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.