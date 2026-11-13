Україна увійшла в топ-15 медального заліку Юнацької Олімпіади
IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходили у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року
Україна посіла 11 місце у медальному заліку Юнацьких Олімпійських ігор 2026. Про це повідомляє «Главком».
Українська збірна на Юнацькій Олімпіаді здобула дев'ять нагород (три золоті, три срібні та три бронзові). Переможцем став Китай з 33 нагородами.
Українські чемпіони та призери Юнацької Олімпіади
Золото
- Хазар Гейдаров (дзюдо),
- Міланія Кохан (легка атлетика, метання молота),
- Дівоча збірна України з футзалу (Аделіна Власенко, Аліна Гордієнко, Кіра Гуленко, Евеліна Завгородня, Ангеліна Запорожець, Маргарита Ручка, Поліна Серих, Оксана Шевчук, Єва Щавінська, Валерія Юхновець)
Срібло
- Аліна Дмитрук (фехтування, шпага)
- Віталій Тарасюк (легка атлетика, ходьба на 5000 м)
- Ніколь Джурик (брейкінг)
Бронза
- Микита Кузьменко (пляжна боротьба)
- Дарина Козка (легка атлетика, ходьба на 5000 м)
- Євангеліна Петрук (бокс)
IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходили у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбулася на африканському континенті.
Нагадаємо, автором першого медального успіху України на Юнацькій Олімпіаді став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.
Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.
У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.
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