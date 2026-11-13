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Україна увійшла в топ-15 медального заліку Юнацької Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна увійшла в топ-15 медального заліку Юнацької Олімпіади
Дівоча збірна України з футзалу здобула золото Юнацької Олімпіади

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходили у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Україна посіла 11 місце у медальному заліку Юнацьких Олімпійських ігор 2026. Про це повідомляє «Главком».

Українська збірна на Юнацькій Олімпіаді здобула дев'ять нагород (три золоті, три срібні та три бронзові). Переможцем став Китай з 33 нагородами.

Українські чемпіони та призери Юнацької Олімпіади

Золото

  • Хазар Гейдаров (дзюдо), 
  • Міланія Кохан (легка атлетика, метання молота),
  • Дівоча збірна України з футзалу (Аделіна Власенко, Аліна Гордієнко, Кіра Гуленко, Евеліна Завгородня, Ангеліна Запорожець, Маргарита Ручка, Поліна Серих, Оксана Шевчук, Єва Щавінська, Валерія Юхновець)

Срібло

  • Аліна Дмитрук (фехтування, шпага)
  • Віталій Тарасюк (легка атлетика, ходьба на 5000 м)
  • Ніколь Джурик (брейкінг)

Бронза

  • Микита Кузьменко (пляжна боротьба)
  • Дарина Козка (легка атлетика, ходьба на 5000 м)
  • Євангеліна Петрук (бокс)

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходили у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбулася на африканському континенті.

Нагадаємо, автором першого медального успіху України на Юнацькій Олімпіаді став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: бокс легка атлетика Юнацькі Олімпійські ігри спорт

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