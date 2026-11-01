Величезна сенсація: дебютант Альмгрен виграв престижний марафон у Нью-Йорку

Швед уперше у житті пробіг 42,195 км

Лідер шведської легкої атлетики Андреас Альмгрен став переможцем Нью-Йоркського марафону, який пройшов сьогодні, 1 листопада 2026. Про це повідомляє «Главком».

Блискучий забіг від Альмгрена

Боротьба за перемогу на легендарному Нью-Йоркському марафоні тримала вболівальників у напрузі до останніх метрів дистанції. Вирішальним став ривок шведського легкоатлета Андреаса Альмгрена на фінальній милі. Йому вдалося залишити позаду досвідчених суперників: швед випередив італійця Єманеберхана Криппу, який фінішував другим, із перевагою у 13 секунд. Сам Альмгрен перетнув фінішну риску з блискучим часом – 2 години 6 хвилин і 1 секунда. Цей показник став третім найкращим результатом за всю 50-річну історію проведення Нью-Йоркського марафону.

Напружена боротьба точилася і за третю сходинку п'єдесталу. Її виборов представник Лесото Камохело Мофоло, який зумів обійти торішнього тріумфатора забігу, кенійця Бенсона Кіпруто.

Тим часом у жіночій першості розгорнулася не менш запекла боротьба. Перемогу у забігу святкувала кенійка Шейла Чепкірюї, яка продемонструвала чудовий час – 2 години 24 хвилини і 36 секунд. Для неї це вже друга перемога на американській трасі. Чепкірюї впевнено випередила свою співвітчизницю Геллен Обірі, тоді як почесне друге місце сенсаційно виборола американська легкоатлетка Джессіка Макклейн.

Вражаючий дебют Альмгрена

Цей тріумф не став випадковістю, хоч і був дебютним для атлета на марафонській дистанції у 42,195 км. Особливі очікування від дебюту Альмгрена виникли після його грандіозного успіху у вересні. Тоді він встановив новий європейський рекорд на дистанції півмарафону та здобув титул чемпіона світу. Крім того, у поточному році спортсмен поповнив свою колекцію золотою медаллю континентальної першості на дистанції 10 000 метрів.

Завдяки цій перемозі Андреас Альмгрен вписав своє ім'я в історію: він став першим марафонцем після ефіопа Гебре Гебремаріама, якому вдалося виграти престижний Нью-Йоркський марафон із першої ж спроби у 2010 році.

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