Понад 850 бігунів дискваліфікували на популярному забігу в Іспанії: у чому причина

Деякі бігуни не хотіли чекати часу старту, через що отримали дискваліфікацію

На 61-му розіграші забігу Behobia–San Sebastián в Іспанії організатори анулювали результати 853 учасників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Runners World.

Причина дискваліфікацій

Змагання відбулися 8 листопада та зібрали 27172 бігунів. Загалом на участь зареєструвалися 29301 людина, а фінішували на дистанції завдовжки 20 кілометрів 26947 спортсменів. Таким чином, офіційних результатів позбулися трохи більше ніж 3% фінішерів.

Сталося це через організаційні моменти. Організатори розподіляють учасників на стартові групи відповідно до їхніх попередніх результатів. Це дозволяє уникнути скупчення людей і забезпечити безпечніший початок забігу. Бігуни можуть перейти до пізнішої групи, однак стартувати раніше від призначеного часу заборонено.

Саме це і зробила значна частина порушників. Їх визначити допомогли чипи на стартових номерах, які фіксують момент перетину стартової лінії та контрольних пунктів дистанції. Дискваліфікацію також могли отримати учасники, які використовують чужий стартовий номер без офіційного переоформлення.

Прогрес порівняно з попередніми роками

Водночас організатори не пояснили причини кожної окремої дискваліфікації, тому точна кількість бігунів, які порушили саме правила стартових груп, залишається невідомою. Попри значну кількість покарань, ситуація поступово покращується. У 2023 році на цьому забігу дискваліфікували 1327 учасників, у 2024-му – 958, а торік – 918. Цьогорічний показник став найнижчим за останні чотири роки.

Нагадаємо, що півмарафон у США закінчився масовою госпіталізацією. За інформацією CBS News, правоохоронці отримали повідомлення від місцевої лікарні про незвичну кількість учасників забігу, які звернулися по медичну допомогу. Деякі бігуни самостійно прибули до медзакладу, тоді як інших довелося доправляти каретами швидкої допомоги.