Олімпійська чемпіонка опинилась на межі завершення кар'єри через провалений допінг-тест

Перес Джепчірчір може бути відсторонена від найпрестижніших марафонів світу

Кенійська легкоатлетка Перес Джепчірчір, олімпійська чемпіонка Токіо-2020 та чемпіонка світу 2025 року з марафону, здала позитивний допінг-тест та отримала тимчасове відсторонення від змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AIU.

Заборонена речовина в організмі кенійки

Підрозділ із питань доброчесності легкої атлетики виявив заборонену речовину, еритропоетин, у позазмагальному зразку, який кенійська бігунка здала в Кенії напередодні марафону в Сіднеї. Оскільки цей гормон стимулює утворення еритроцитів, що покращує постачання кисню до м'язів і суттєво підвищує витривалість, спортсменка вже отримала тимчасове відсторонення від змагань до остаточного вердикту у справі.

Попри позитивний результат аналізу, наразі йдеться тільки про тимчасове відсторонення. Остаточне рішення у справі та можливий термін дискваліфікації ще не оголошені.

Можливі наслідки відсторонення

Серія World Marathon Majors, до якої входять провідні марафони світу, передбачає довічне виключення зі своїх змагань для бігунів, які отримали дискваліфікацію щонайменше на три місяці за порушення антидопінгових правил. Тож у разі такого покарання Джепчірчір може втратити можливість виступати на цих стартах у майбутньому.

Останнім великим успіхом кенійки стала перемога на марафоні в Сіднеї 30 серпня 2026 року. Вона подолала дистанцію за 2 години 18 хвилин 31 секунду, випередивши співвітчизницю Ірен Чептай Чептай більш ніж на три хвилини. Саме перед цим стартом спортсменка здала позитивну пробу.

Попередні роки її кар'єри були сповнені видатних досягнень: окрім золота світової першості в Токіо у 2025 році та олімпійського золота у столиці Японії у 2021, вона вигравала марафони-мейджори в Нью-Йорку у 2021 році, Бостоні у 2022 році та Лондоні у 2024 році, а також встановлювала світові рекорди в напівмарафоні.

Нагадаємо, що російська легкоатлетка, яка погоріла на допінгу, втратила нагороду Олімпіади-2012.