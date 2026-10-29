Учасники півмарафону в Мексиці лишилися без своїх автівок на фініші

Бігунів спіткала неприємна знахідка після закінчення забігу

Десятки учасників півмарафону між США та Мексикою зіткнулися з неприємним сюрпризом після фінішу: повернувшись до Сполучених Штатів, вони не знайшли своїх автомобілів на місцях паркування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Неочікувані проблеми учасників

Інцидент стався під час забігу на дистанції 21,1 км, який стартував у Сан-Ісідро, штат Каліфорнія, а завершувався вже в мексиканській Тіхуані. Через перетин державного кордону учасники після фінішу поверталися до США, де на них чекала несподівана проблема. За словами деяких учасників, представники забігу нібито самі скеровували водіїв залишати автомобілі на парковці San Ysidro Village поблизу ресторану відомої мережі Popeyes.

Однак саме звідти, як стверджують бігуни, машини згодом евакуювали. «Це не наша провина, адже офіційні представники півмарафону наказали нам там паркуватися», – заявив один з учасників. Проте організатори категорично заперечують цю версію. У команді Binational Race Team наголосили, що жоден їхній працівник не відповідав за скерування автомобілів або організацію паркування. «Усі повідомлення про евакуацію автомобілів стосуються парковки San Ysidro Village біля магазинів Ross і Popeyes. Ця територія не була визначена організаторами як дозволене місце для паркування, і ми не повідомляли учасникам, що вони можуть залишати там свої автомобілі», – йдеться в офіційній заяві.

Претензії від бігунів

Через суперечливі пояснення учасники забігу вимагають розібратися в ситуації та компенсувати витрати на евакуацію автомобілів. Для багатьох це означало додаткові фінансові витрати після спортивного заходу, на який вони спеціально приїхали з інших міст. Наприклад, однією з постраждалих стала Конні Мендоса, яка приїхала на напівмарафон із Лос-Анджелеса. Після евакуації її автомобіля жінка намагалася зв’язатися з організаторами електронною поштою, телефоном та через Інстаграм, однак, за її словами, не отримала відповіді. «Хто поверне нам гроші?» – обурилася жінка.

Нагадаємо, що у Пекіні пройшов півмарафон з незвичними учасниками.